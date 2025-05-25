Μία από τις πιο ισχυρές σχέσεις μέσα στο σπίτι του Big Brother είναι αυτή της Ζωής Ασουμανάκη με τον Μπάμπη Καρατζά. Μέχρι πρότινος τουλάχιστον.

Μετά τα πρόσφατα γεγονότα και το ενδιαφέρον του τελευταίου να προσεγγίσει ξανά τη Μαρικέλλυ, το μοντέλο εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την αλλαγή αυτή στις απόψεις του Μπάμπη, όμως εκείνος της είπε ότι το λέει γιατί ζηλεύει.

Σαν να μην έφτανε αυτό, η Ζωή είδε λίγο αργότερα τον φίλο της να φωνάζει τη Μαρικέλλυ για να μιλήσουν ιδιαιτέρως. Από κοινού με τη φίλη της Φένια, σχολίασαν την κίνησή του.

Όταν εκείνος επέστρεψε και προσπάθησε να την φιλήσει στο μάγουλο, εκείνη αντέδρασε έντονα και απομακρύνθηκε. Λίγο αργότερα στο δωμάτιο επικοινωνίας εκφράστηκε με βαρείς χαρακτηρισμούς κατά του Μπάμπη, δείχνοντας ότι η ρήξη ανάμεσά τους είναι πολύ σοβαρή. «Είναι χειριστικό άτομο, υποτιμά τις γυναίκες», ανέφερε μεταξύ άλλων.

