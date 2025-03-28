Η μεγαλύτερη παρέα της ελληνικής τηλεόρασης έχει ραντεβού κάθε Σάββατο στο «Η Ελλάδα ψηφίζει» στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.

Λέξη «κλειδί» είναι η «συμμετοχή» και ξεκλειδώνει την πόρτα στην πιο διαδραστική εμπειρία! Οι τηλεθεατές, μέσω της ειδικής εφαρμογής, δεν ψηφίζουν μόνο αλλά διαμορφώνουν το παιχνίδι, αφού έχουν τη δυνατότητα να στείλουν και τις δικές τους ερωτήσεις! Μέχρι σήμερα έχουν σταλεί περισσότερες από 20.000 ερωτήσεις και στο επεισόδιο του Σαββάτου (29/03) θα δούμε πολλές από αυτές!

Μία από τις δημοφιλέστερες ερωτήσεις των τηλεθεατών είναι και το εάν τα γεμιστά τρώγονται με κιμά ή ορφανά (δηλ. με ρύζι);

Η επικαιρότητα έχει πάντα θέση στο «Η Ελλάδα ψηφίζει» και η επόμενη ερώτηση αντλείται από αυτήν. Λένε ότι το παιδί σου διέπραξε έγκλημα. Τι σκέφτεσαι; Δεν έφταιγε αυτό / Πρέπει να τιμωρηθεί / Θα κάνω τα πάντα για να γλιτώσει

Οι ανθρώπινες σχέσεις αποτελούν σταθερό σημείο αναφοράς: Γιατί ένας άνδρας διστάζει να κάνει πρόταση γάμου στην κοπέλα του; Από οικονομική ανασφάλεια / Φοβάται τη δέσμευση / Δεν είναι ερωτευμένος

Σε αυτό το παιχνίδι δεν υπάρχει λάθος απάντηση και η συμμετοχή από το σπίτι επιβραβεύεται με πλούσια δώρα! Μπες κι εσύ στο ielladapsifizei.gr γίνε μέλος της παρέας και συντονίσου στο πιο διαδραστικό παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης!

