Σήμερα, Παρασκευή 28 Μαρτίου στις 14.45, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παραμένει στη Θεσσαλία. Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής σε απευθείας σύνδεση από την Καρδίτσα μας ξεναγούν στις ομορφιές του τόπου, καταγράφουν προβλήματα που ζητούν λύσεις και μαθαίνουν ιστορίες από τους κατοίκους της περιοχής.

Την άγρια ομορφιά της Λίμνης Πλαστήρα, με την ομίχλη να κυκλώνει τους περιπατητές, αποτυπώνει η κάμερα της εκπομπής, οδηγούμενη από τους συνοδούς βουνού του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Καρδίτσας. Πλέει με υδροποδήλατο, ακολουθεί την πορεία ενός βέλους τοξοβολίας και γνωρίζει το χιονισμένο πάρκο μανιταριών. Καταγράφει όμως και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στον όγκο του νερού μιας λίμνης, από την οποία ζουν χιλιάδες άνθρωποι.

Οι 2.500 Ρομά των Σοφάδων Καρδίτσας αποτελούν τον μισό πληθυσμό της πόλης αλλά ζουν σε δύσκολες συνθήκες, πολλές φορές δίχως νερό και ρεύμα, σε έναν οικισμό που συνιστά το ένα πέμπτο της έκτασής της. Περιστατικά παραβατικότητας συχνά υπονομεύουν προσπάθειες βελτίωσης. Πού βρίσκεται όμως η Πολιτεία απέναντι σε αυτή τη χρόνια κατάσταση;

Έκκληση για στήριξη και βοήθεια απευθύνει ένας άνθρωπος με κινητικά προβλήματα, ο οποίος ζει με την τετραμελή οικογένειά του στα 40 τετραγωνικά ενός κοντέινερ, ενάμιση χρόνο μετά την καταστροφή του σπιτιού του στο Μορφοβούνι Θεσσαλίας. Συγκλονιστική είναι η διήγηση για την κατάστασή του, δίχως επαρκή στήριξη.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.