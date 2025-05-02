«Η Ελλάδα ψηφίζει»: Με το βλέμμα στραμμένο στα κέρδη - Το Σάββατο στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Το πιο διαδραστικό τηλεπαιχνίδι σόου της ελληνικής τηλεόρασης λέγεται «Η Ελλάδα ψηφίζει» και φέρνει στις οθόνες μας νέα απολαυστικά ερωτήματα το Σάββατο 03.05 στις 21.00 στον ΣΚΑΪ!

Το περασμένο Σάββατο οι «Σύντεκνοι» κατάφεραν να συντονιστούν με τις επιλογές του τηλεοπτικού κοινού κερδίζοντας 23.750€! Θα καταφέρουν οι δύο ομάδες που έρχονται στο πλατό του μοναδικού live τηλεπαιχνιδιού να σημειώσουν καλύτερες επιδόσεις;

Μία γυναικοπαρέα βρεφονηπιοκόμων θα αναμετρηθεί με μία αντροπαρέα που έρχεται τη Λάρισα διεκδικώντας έως και 35.000 ευρώ! Πόσο κοντά θα βρεθούν οι απαντήσεις τους στις επιλογές του τηλεοπτικού κοινού;

Διλήμματα που μας βάζουν σε σκέψεις έρχονται και αυτό το Σάββατο.

Ανακαλύπτεις ότι ο/η σύντροφός σου έχει αδικαιολόγητα πολλά έσοδα. Τι κάνεις;

Το ψάχνεις / Κάνεις την πάπια

Η επιλογή για το ακριβό ενοίκιο είναι:

Εύρεση συγκάτοικου / Επιστροφή στο πατρικό

Όπως και ερωτήματα στα οποία όλοι με κάποιο τρόπο έχουμε κληθεί να απαντήσουμε!

Ποιο ζήτημα δημιουργεί τη μεγαλύτερη ένταση στην προετοιμασία ενός γάμου;

Ποιος πληρώνει; / Πού θα γίνει; / Ποιους θα καλέσουμε;

Η μεγαλύτερη διαδραστική κοινότητα της ελληνικής τηλεόρασης συντονίζεται κάθε Σάββατο, γίνεται μία μεγάλη παρέα και ψηφίζει διεκδικώντας πλούσια δώρα! Κατέβασε κι εσύ την ειδική εφαρμογή μέσα από το ielladapsifizei.gr και μπες στην παρέα!

