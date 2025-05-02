Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Νικόλ Σέρζινγκερ έχουν προταθεί για τα πρώτα τους βραβεία Tony φέτος, ενώ ο Ντένζελ Ουάσινγκτον και ο Τζέικ Τζίλενχαλ δεν κατάφεραν να είναι υποψήφιοι.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός συμπεριλήφθηκε στην κατηγορία Α' Ανδρικού Ρόλου σε θεατρικό έργο για το «Good Night and Good Luck», μια διασκευή της ταινίας του 2005 στην οποία επίσης πρωταγωνίστησε και ήταν σκηνοθέτης. «Είναι συναρπαστικό να έχω πέντε υποψηφιότητες για αυτό το έργο», τόνισε σε δήλωσή του. «Για όλους τους εμπλεκόμενους, ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος ή να νιώθω πιο τυχερός».

Αφού κέρδισε το βραβείο Olivier για την ερμηνεία της στην παράσταση «Sunset Boulevard» στο Γουέστ Εντ, η Σέρζινγκερ διεκδικεί τώρα Tony στην κατηγορία Α' Γυναικείας Ερμηνείας σε μιούζικαλ. Η παράσταση είναι υποψήφια για επτά βραβεία.

Clooney gets Tony nomination for Broadway debut https://t.co/CJtOxRMEKM — BBC News (World) (@BBCWorld) May 1, 2025

Η Σέρζινγκερ είναι συνυποψήφια με την Όντρα ΜακΝτόναλντ, η οποία έχει γίνει η ερμηνεύτρια με τις περισσότερες υποψηφιότητες για Tony. Φέτος διεκδικεί βραβείο για την ερμηνεία της στο «Gypsy». Στο παρελθόν έχει κερδίσει έξι Tony και τώρα έχει προταθεί για άλλα πέντε. Το «Gypsy» είναι υποψήφιο σε έξι κατηγορίες.

Οι παραστάσεις «Buena Vista Social Club», «Death Becomes Her» και «Maybe Happy Ending» έχουν το προβάδισμα στις υποψηφιότητες, συνολικά 10 η κάθε μία.

Για το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας σε Θεατρικό Έργο υποψήφιοι είναι οι Νουντ Άνταμς (English), Σαμ Μέντες (The Hills of California), Σαμ Πίνκλετον (Oh, Mary!), Ντάνια Τέιμορ (John Proctor is the Villain) και Κιπ Γουίλιαμς (The Picture of Dorian Gray).

Το βραβείο Καλύτερου Λιμπρέτου Μιούζικαλ διεκδικούν οι Μάρκο Ραμίρεζ για το Buena Vista Social Club, ο Ίταμαρ Μόουζες για το «Dead Outlaw», ο Μάρκο Πένετε για το «Death Becomes Her», οι Γουίλ Άρονσον και Χιου Παρκ για το «Maybe Happy Ending» και για το «Operation Mincemeat: A New Musical» οι Ντέιβιντ Κάμινγκ, Φελίξ Χάγκαν, Νάτασα Χόντγσκον και Ζόι Ρόμπερτς. Η τελετή απονομής των βραβείων Tony θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουνίου με παρουσιάστρια τη Σίνθια Ερίβο στο Radio City Music Hall, στη Νέα Υόρκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.