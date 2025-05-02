Οι συγκάτοικοι έχουν αρχίσει να διαμορφώνουν τις πρώτες φιλίες στο σπίτι του BIG BROTHER. Καθώς οι σχέσεις μεταξύ τους εξελίσσονται μέσα από χαρούμενες στιγμές, δοκιμασίες, συγκρούσεις και συμμαχίες γνωρίζουμε καλύτερα τους χαρακτήρες. Οι εξελίξεις κεντρίζουν το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, το οποίο έδωσε στο BIG BROTHER την πρωτιά στο 18-54 με ποσοστό 13%. Στα επιμέρους κοινά οι γυναίκες 18-24 σημείωσαν μέσο όρο 25,5% αγγίζοντας σε λεπτό το 62,4%.

Στο αποψινό επεισόδιο οι αθλοπαιδιές στο σπίτι του BIG BROTHER συνεχίζονται αφού οι συγκάτοικοι θέλουν να είναι σε φόρμα. Ο Χρήστος Γκ. «εκπαιδεύει» τη Ζωή και τον Γιώργο Αντ. στις επιδείξεις body building.

Η συζήτηση ανάμεσα στον Μπάμπη, τον Dada και τον Χρήστο Ντ. παίρνει επιστημονική τροπή. Τελικά κάνει ο κόκορας αυγά; Πώς ξεχωρίζουμε το φρέσκο αυγό; Η παρέα μετακινείται στην κουζίνα για τη διεξαγωγή… πειραμάτων.

Ο BIG BROTHER δίνει το σήμα για την πρώτη ψηφοφορία υποψηφιοτήτων. Η Νάνσυ είναι ήδη υποψήφια από την τριάδα που έχει ασυλία ενώ και η Ζωή δεν μπορεί να ψηφιστεί καθότι αρχηγός. Οι ψήφοι μοιράζονται και το σπίτι καταλήγει να έχει έξι υποψήφιους προς αποχώρηση. Πώς αιτιολογούν τις ψήφους τους οι συγκάτοικοι και πώς θα αντιδράσουν όσοι θα βρεθούν κοντά στην έξοδο;

Η ώρα για την πρώτη ψηφοφορία κοινού έχει φτάσει. Οι γραμμές θα ανοίξουν με την ολοκλήρωση του επεισοδίου και οι τηλεθεατές θα πρέπει να στηρίξουν με την ψήφο τους τον/τη συγκάτοικο που θέλουν να παραμείνει στο σπίτι του BIG BROTHER.

To live streaming από το skai.gr/tv και το ΣΚΑΪ HYBRID μας μεταφέρει σε αληθινό χρόνο μέσα στο σπίτι του BIG BROTHER σαν να είμαστε ένας συγκάτοικος στο κρυφό δωμάτιο.

BIG BROTHER

ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 23.15

ΚΥΡΙΑΚΗ BIG BROTHER LIVE ΣΤΙΣ 21.00

Δείτε το τρέιλερ:

Δείτε Exclusive αποσπάσματα:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.