Γιώργος Παπαδάκης: Η τηλεοπτική επανένωση με την κουμπάρα του Μάγδα Παπαγιάννη μετά από 16 χρόνια

Στην προσωπική τους ζωή δεν χάθηκαν ποτέ φυσικά  

Επαγγελματικά οι δρόμοι του Γιώργου Παπαδάκη και της Μάγδας Παπαγιάννη χώρισαν το 2009. Προσωπικά παρέμειναν συγγενείς αφού ήταν εκείνος που την πάντρεψε με τον σύζυγό της που γνώρισε στο «Καλημέρα Ελλάδα».

Πώς θα ήταν δυνατόν λοιπόν να μην εμφανιστεί στις γιορτινές εκπομπές που γίνονται για τη συμπλήρωση των 34 χρόνων μετάδοσης της εκπομπής και το επίσημο και ανακοινωμένο πια τέλος του Γιώργου Παπαδάκη από το τιμόνι της μακροβιότερης εκπομπής της ιδιωτικής τηλεόρασης.

Τρυφερά κι αγαπησιάρικα.

«Αγάπη μου γλυκιά, καλώς σε βρήκα! Να ‘μαστε πάλι μαζί! Το πώς μου έκανε ο Γιώργος την πρόταση να συνεργαστούμε έχει πάρα πολλή πλάκα. Ήμουν σε διακοπές, ήμουν 11 χρόνια τότε στο MEGA και με παίρνει και μου λέει: γεια σου, Μάγδα, είμαι ο «Καλημέρα Ελλάδας», ετοιμάσου να βουτήξεις, γιατί έχω να σου κάνω μια ανήθικη πρόταση. Έτσι μου είπε ο Παπαδάκης, παιδιά» είπε η Μάγδα Παπαγιάννη στην τηλεοπτική τους επανένωση

«Έτσι σου είπα; Κι εσύ λοιπόν αποδέχθηκες την ανήθικη πρόταση», της απάντησε άμεσα ο Γιώργος Παπαδάκης, με τους δυο τους να βουτάνε στις αναμνήσεις εκείνης της εποχής, να συνδέονται με τον σύζυγο της δημοσιογράφου αλλά και να μιλάνε μετά αγκαλιά στο δελτίο ειδήσεων του καναλιού.

Πηγή: womenonly

