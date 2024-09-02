Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη - Δείτε το trailer

Η ΔΙΚΗ ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ

Με τον Κυριάκο Θωμαΐδη

Απόψε στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και στη 01.00 στον ΣΚΑΪ

Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ», στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.

Απόψε, η δικογραφία της ελληνικής εκδοχής του διεθνούς κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού με 170 κατηγορούμενους. Στο studio ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, ο στοιχηματικός αναλυτής Νίκος Παναγόπουλος και οι δημοσιογράφοι Γιώργος Μπούζος και Μαίρη Μπενέα. Παρεμβαίνει από την Οξφόρδη, ο δικηγόρος και καθηγητής αθλητικού δικαίου Γρηγόρης Ιωαννίδης.

Ακόμη, όλες οι επίμαχες φάσεις με την Ελένη Λαμπαδαρίου, πρώην μέλος της ΚΕΔ.

Το μακροβιότερο talk show, απόψε, στις 10 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στη 01.00, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

