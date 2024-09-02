Με μια ανάρτηση στο Instagram, η Δήμητρα Βαμβακούση μίλησε με πολύ θερμά λόγια αγάπης για την κοινή ζωή με τον σύζυγό της, Γιώργο Αγγελόπουλο.

Η γυμνάστρια δημοσίευσε μια φωτογραφία από τον γάμο της με τον Ντάνο, σχολιάζοντας πόσο ευλογημένη νιώθει για τον άνθρωπο της, που τη νοιάζεται σαν τους γονείς της και την αγαπάει όπως ο Χριστός.

Η ανάρτηση:

«Σαν ταινία. Ο χρόνος σταμάτησε εκεί. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους “άγνωστους” φίλους , τον κόσμο που μου έδωσε μια ζέστη αγκαλιά σαν να ήξερε πόσο ανάγκη την έχω. Όλα τα άλλα τα ξέρετε! Θα ήθελα να σας ευχηθώ να μπορείτε να διακρίνεται πόσο ανάγκη έχει ο κάθε ένας από εμάς αυτή την αγκαλιά και να γίνουμε πιο ανοιχτοί άνθρωποι γιατί πίστεψε με ΟΛΟΙ έχουμε την δίκη μας ιστορία πίσω από το χαμόγελο.

Τέλος, δεν έχω λόγια για το πόσο ευλογημένη νιώθω για τον άνθρωπο μου που με νοιάζεται σαν τους γονείς μου και με αγαπάει όπως ο Χριστός».

