Tempting Fortune με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη – Ξεκίνησαν τα γυρίσματα – Δείτε φωτογραφίες

Το Tempting Fortune, το πιο πρωτοποριακό παιχνίδι δράσης και περιπέτειας έρχεται σύντομα στον ΣΚΑΪ και υπόσχεται ένα ταξίδι γεμάτο δελεαστικές προκλήσεις.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και οι διαγωνιζόμενοι έχουν ήδη ξεκινήσει το περιπετειώδες ταξίδι τους. Η αναχώρηση έγινε από το λιμάνι Ζονγκουλντάκ στη Μαύρη Θάλασσα με τους παίκτες να έχουν στις αποσκευές τους αρκετές χιλιάδες ευρώ, ενθουσιασμό αλλά και άγνοια γι’ αυτό που τους περιμένει.

Η διαδρομή αποδεικνύεται απαιτητική, κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες, και οι παγίδες είναι πολλές. Ήδη, πολλοί από τους συμμετέχοντες έχουν μπει στο δίλημμα να «αγοράσουν» κάποιους από τους ελκυστικούς πειρασμούς που εμφανίζονται μπροστά τους με τους υπόλοιπους να αντιδρούν για να μην χάσουν χρήματα. Η ένταση είναι μεγάλη και οι διαγωνιζόμενοι ωθούνται στα όριά τους.

Η συνέχεια θα είναι ακόμη πιο δύσκολη και οι παίκτες πρέπει να επιβιώσουν, να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις και να αποφύγουν τη λάθος απόφαση. Θα υποκύψουν στον πειρασμό ή θα αντισταθούν;

Δείτε φωτογραφίες από τα γυρίσματα

Ζήσε την περιπέτεια στο Tempting Fortune

#TemptingFortuneGR

