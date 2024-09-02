POWER OF LOVE

Η είσοδος ενός νέου κοριτσιού στο Power of Love έφερε αναστάτωση στο προηγούμενο επεισόδιο. Η Μαρίνα από την είσοδό της στο σπίτι των αγοριών φάνηκε να κεντρίζει το ενδιαφέρον τους ποιος όμως θα καταφέρει να κερδίσει την καρδιά της;

Το ραντεβού της στο σπίτι με τον Δημήτρη κύλησε πολύ όμορφα και έκλεισε με την προσδοκία πως θα υπάρξουν κι άλλα. Απόψε μπαίνει δυναμικά στη διεκδίκηση ο Γιώργος ο οποίος θέλει να πλησιάσει και να γνωρίσει καλύτερα τη Μαρίνα. Ο Δημήτρης όμως δεν πρόκειται να κάνει πίσω!

Τρία κορίτσια θα έχουν απόψε τη δυνατότητα να συναντήσουν στο Κόκκινο Δωμάτιο το αγόρι που επιθυμούν! Ποιες συναντήσεις θα γίνουν;

Ας γνωρίσουμε καλύτερα το κορίτσι που αναστάτωσε το σπίτι των αγοριών!

Μαρίνα Θεμιστοκλέους

Ηλικία: 24 ετών

Πόλη: Λεμεσός

Ιδιότητα: Account Manager

Ζώδιο: Κριός

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λεμεσό της Κύπρου. Από μικρή ασχολήθηκε με τα σπορ ενώ τώρα ασχολείται με τα watersports, το βόλεϊ και το χορό. Σπούδασε οικονομικά στο University of Reading ενώ πλέον εργάζεται ως account manager σε μία εταιρία. Παράλληλα έχει ασχοληθεί και με το μόντελινγκ.

Let’s talk about love: Όταν αγαπάει το κάνει με πάθος και αφοσίωση. Πιστεύει πως δεν υπάρχουν όρια στο τι μπορείς να κάνεις για την αληθινή αγάπη. Της αρέσουν οι αυθεντικοί άνθρωποι που λένε την αλήθεια τους όποιο κι αν είναι το κόστος. Δεν ανέχεται το ψέμα και την προσποίηση.

