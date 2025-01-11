Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη λιώνει στο γυμναστήριο μετρώντας ένα ένα πόσα μελομακάρονα έφαγε

Τα λεγόμενα κιλά των γιορτών ήρθε η ώρα να φύγουν και η Άλκηστις Πρωτοψάλτη με ποστ της στο Instagram σού δείχνει τον μοναδικό δρόμο. Η σπουδαία ερμηνεύτρια είναι γνωστό πόσο αγαπά τα σπορ και παρά το γεγονός ότι έχει μπει στην 7η δεκαετία της ζωής της είναι ένα παράδειγμα για όλους πώς διατηρεί την αντοχή και τη σιλουέτα της. Μπήκε λοιπόν το έριξε στη γυμναστική αποφασισμένη να τα κάψει όλα!

Με πολύ χιούμορ έκανε τον απολογισμό του πόσα έφαγε στις γιορτές: «9 Μελομακάρονα /7 κουραμπιέδες /2 τσουρέκια/

12 croissant με σοκολάτα και σίγουρα κάτι ξεχνάω .Ηρθε η ώρα τους 😂ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ με ΥΓΕΙΑ. Γυμναστείτε κάνει πολύ καλό … φιλιά» έγραψε.

Και κάπως έτσι μπήκε στο γυμναστήριο και την προπόνησή της τη λες και σκληρή: Διάδρομος, κοιλιακοί, ραχιαίοι με βαράκια, ασκήσεις με βάρη, ασκήσεις για γλουτούς, την πλάτη! Τίποτα δεν άφησε αγύμναστο όπως θα δεις...

