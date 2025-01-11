Μαίρη Συνατσάκη: Το red flag που είχε με πρώην επώνυμη σχέση της και τα θέματα εμπιστοσύνης

Αυτό ήταν το θέμα συζητήσης στο νέο podcast της στο προσωπικό της κανάλι στο YouTube στο οποίο επέστρεψε δυναμικά εδώ και δύο μήνες μετά από ένα εξάμηνο αποχής. Η ίδια η Μαίρη Συνατσάκη επιστρέφοντας ανακοίνωσε πως ήρθε για να μείνει και προσπαθεί να το κάνει πράξη. Χαλαρά στην αρχή, αλλά όλο και πιο φορτσαρισμένα τον τελευταίο μήνα.

Και το θέμα τους σε αυτό το podcast ήταν οι σχέσεις και τα redflags και η Μαίρη μοιράστηκε μια προσωπική ιστορία από το παρελθόν της:

«Επειδή στο παρελθόν έχω υπάρξει σε σχέση αρκετές φορές με καλλιτέχνες, δεν θα πω συγκεκριμένα με ποιον προέκυψε αυτό.

Αλλά ας πούμε επειδή οι καλλιτέχνες κάθε τρεις και λίγο αλλάζουν το εργασιακό τους περιβάλλον και τους ανθρώπους που συναναστρέφονται, χωρίς να το εκδηλώνω, ήξερα μέσα μου ότι στον συγκεκριμένο άνθρωπο που ήμασταν μαζί – που υπήρχαν θέματα εμπιστοσύνης – κάθε φορά που άλλαζε μια συνθήκη, άλλη θεατρική παράσταση, φρίκαρα πάρα πολύ ότι σε αυτή τη νέα συνθήκη θα βρεθεί με άλλες γυναίκες, ωραίες και ταλαντούχες και μέσα μου ήθελα πάρα πολύ να είμαι ο άνθρωπος ο ελεγκτικός που θα έκανε σχόλιο, όχι εγώ δεν θέλω να συμμετέχεις σ' αυτό.

Προφανώς δεν το εκδήλωσα ποτέ. Αλλά είναι σούπερ δικό μου red flag. Δεν ήταν μια υγιής συμπεριφορά. Από την μία σε θαυμάζω για τη δουλειά σου, από την άλλη δεν θέλω να έχεις και καινούργια δουλειά» αποκάλυψε η Youtuber και πετυχημένη επιχειρηματίας και influencer και δεν σας κρύβουμε ότι κάπου πήγε το μυαλό μας. Εσάς;

