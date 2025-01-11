Νάνσυ Παραδεισανού: Ο απολογισμός της χρονιάς έβγαλε είδηση για την κόντρα της με τον Βασάλο. Γιατί δεν του μιλάει;

Η Νάνσυ Παραδεισανού ειδικά στο δικό της κανάλι στο YouΤube πέρα από τις συνεντεύξεις που κάνει φτιάχνει και βίντεο που λέει πολλά για τη ζωή της και τη δουλειά της. Και στο πιο πρόσφατο, τον απολογισμό για τη χρονιά που έφυγε αποκάλυψε γιατί έχει απομακρυνθεί από τον Κωνσταντίνο Βασάλο, τι την εκνεύρισε και γιατί δεν του μιλάει, χύμα και τσουβαλάτα.

«Με είχε πάρει τηλέφωνο πέρσι τέτοιον καιρό για να μου κάνει συνέντευξη και του είχα πει ναι. Βγάλαμε και μία φωτογραφία στη Μαρίνα Φλοίσβου για να έχουμε να θυμόμαστε τη συνάντησή μας» είπε η Νάνσυ αναφερόμενη στον Κωνσταντίνο Βασάλο και συνέχισε:

«Με τον Βασάλο έχω λίγο απομακρυνθεί τον τελευταίο καιρό. Δεν του μιλάω και σοβαρολογώ απολύτως. Είχαμε πει να κάνουμε συνέντευξη για το NansouTV και ενώ μου είχε πει ναι, μετά άρχισε να μη μου σηκώνει τα τηλέφωνα και να μου λέει βλακείες.

Εγώ πολλά μπορώ να ανεχτώ και ανέχομαι πάρα πολλά από πολύ κόσμο αλλά δε μπορώ να κατανοήσω και να δεχθώ την αγένεια και το να μη σηκώνεις το τηλέφωνο σε κάποιον, για να του πεις έστω ότι δε γουστάρεις να κάνεις τη συνέντευξη. Αν δεν θέλει κάποιος μία, δεν θέλω εγώ τριάντα, γιατί μετά δεν θα είμαι χαρούμενη αλλά εκνευρισμένη»

