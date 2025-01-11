Κατερίνα Λέχου: Είπε το αυτονόητο και τη χειροκροτούμε! «Η ατέλεια μάς κάνει μοναδικούς»

Η Κατερίνα Λέχου είναι μια γυναίκα που δεν κρύβει ούτε τις ατέλειες ούτε την ηλικία της και φροντίζει να γερνάει όμορφα. Σε πολλές δηλώσεις της έχει απενοχοποιήσει την ιδέα της τέλειας εικόνας παρότι η ίδια ήταν και παραμένει μια πολύ όμορφη γυναίκα.

Μιλώντας στη Σίσσυ Χρηστίδου έδωσε και πάλι τροφή για σκέψη. «Δεν είμαστε και τέλειοι, έτσι είναι η ανθρώπινη φύση και αυτό την κάνει σπουδαία και σημαντική και μοναδική, η ατέλειά μας. Ο Πατσίνο σε μια συνέντευξη είχε πει ότι το λάθος κάνει την υποκριτική και όχι η αρτιότητα» ανέφερε.

«Το να βρω τον εαυτό μου είναι το πιο σημαντικό για μένα. Μέσα από τις προσωπικές και επαγγελματικές λειτουργίες θέλω να ανακαλύψω εμένα, με μαθαίνω κάθε μέρα. Αυτή η γνωριμία με τον βαθύτερο εαυτό μας είναι πολύ σημαντική».

«Δεν μετανιώνω για κάτι που έχω πει, υπάρχει συνέπεια» είπε βλέποντας το αφιέρωμα στη ζωή της. «Υπάρχει μια γλύκα» είπε για το Είσαι το ταίρι.

«Ενώ με έχετε δει πολύ, εγώ έχω κάνει λίγες δουλειές στην τηλεόραση στα 37 χρόνια που σημαίνει κάτι κάνω κι εγώ. Προσπαθώ όσο μπορώ να διαλέγω, δεν κάνω ό,τι να 'ναι, δεν έχω την αγωνία να είμαι στην πρώτη γραμμή. Έχω πει όχι γιατί εγώ μπορεί να μην κούμπωνα. Το αποτέλεσμα δεν το ξε΄ρω μπορώ να ελέγξω τις διαδικασίες» ανέρερε.

«Δεν θέλω να κάνω εξαρτητικές σχέσεις. Μου αρέσουν οι σχέσεις που εκτιμώ τον άλλον, θέλω να συναναστρέφομαι ανθρώπους που αγαπούν άλλους ανθρώπους. Και με τον σύντροφό μου έχουμε αυτάρκεια, αυτές είναι οι υγιείς σχέσεις, και καλό είναι οι γονείς να το εμφυσήσουν στα παιδιά τους» είπε ακόμα.

