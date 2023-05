Hunter Schafer: Πρωταγωνιστεί στο μιούζικαλ «Mother Mary»

Το μοντέλο και ηθοποιός Χάντερ Σέιφερ θα πρωταγωνιστήσει μαζί με την βραβευμένη με Οσκαρ ηθοποιό, Αν Χάθαγουεϊ, και την Μικέιλα Κόελ στο ποπ μελόδραμα «Mother Mary». Πρόκειται για τη νέα παραγωγή της A24 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Λάουερι.

