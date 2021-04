Σε ένα live concert γεμάτο μουσική και εκπλήξεις μας υποδέχεται απόψε στις 21.00 στο House of Fame La Academia η λαμπερή Ελένη Φουρέιρα!

Τα μέλη της πιο άπαιχτης κριτικής επιτροπής, ο Γιάννης Πλούταρχος, η Καίτη Γαρμπή, ο Γιώργος Αρσενάκος και ο Φοίβος θα είναι εκεί για να αξιολογήσουν τις εμφανίσεις των σπουδαστών και να μοιραστούν μαζί τους την εμπειρία και τις γνώσεις τους.

Στο πλευρό των σπουδαστών θα βρίσκονται οι καθηγητές τους και ο διευθυντής της Ακαδημίας, Πάνος Μεταξόπουλος ο οποίος στο προηγούμενο live concert έκανε χρήση του δικαιώματός του και διέσωσε από την αποψινή ψηφοφορία αποχώρησης έναν υποψήφιο.

Μία μεγάλη έκπληξη περιμένει το τηλεοπτικό κοινό καθώς στη σκηνή του House of Fame La Academia θα εμφανιστεί ο Διονύσης Σχοινάς ερμηνεύοντας αγαπημένα τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία.

Τα τραγούδια που θα ερμηνεύσουν απόψε οι σπουδαστές είναι:

Γιάννης Αρβανιτίδης: «Ζήτω τα παράλογα» (Πασχάλης Τερζής)

Άρης Βανταράκης: «Lost in the night» (Κώστας Χαριτοδιπλωμένος)

Έλενα Δομάζου: «Τους είπες πως» (Μαλού)

Μαριάννα Κάρα: «Εγώ» (Josephine)

Βένια Καραγιαννίδου: «Ποιος να συγκριθεί μαζί σου» (Γιάννης Πάριος)

Χρύσα Μαλακόζη: «Μισιρλού» (Γλυκερία)

Κόνη Μπιζιντή: «Πόσες χιλιάδες καλοκαίρια» (Demy)

Γιώργος Ντίνος: «Ο Άμλετ της σελήνης» (Χρήστος Θηβαίος)

Στέφανος Πιτσίνιαγκας: «Αχ να σε ξέχναγα» (Onirama)

Γιώργος Σπετσιώτης: «Someone you loved» (Lewis Capaldi)

Πηνελόπη Τσιακυρίδου: «Δεν έχει σίδερα» (Σάκης Ρουβάς)

Jimmy Sion: «It’s alright» (East 17)

Η ψηφοφορία ανάμεσα στους συγκάτοικους του House of Fame ανέδειξε την Πηνελόπη ως το άτομο που δεν έχει θέση στην Ακαδημία. Συνεπώς από την βαθμολογία που θα συγκεντρώσει θα της αφαιρεθούν τέσσερις βαθμοί.

Οι τρεις υποψήφιοι προς αποχώρηση για την επόμενη εβδομάδα προκύπτουν από τη βαθμολογία της κριτικής επιτροπής. Ο διευθυντής της Ακαδημίας έχει στα χέρια του το δικαίωμα της εξαίρεσης. Θα αποφασίσει να το χρησιμοποιήσει και σε αυτό το live concert;

Η Χρύσα Μαλακόζη, ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ο Jimmy Sion είναι οι τρεις υποψήφιοι προς αποχώρηση της εβδομάδας που διανύουμε. Ποιους θα κρατήσει στην Ακαδημία το τηλεοπτικό κοινό;

Δείτε το τρέιλερ:



