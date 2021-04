Απόψε στις 21.00 στο House of Fame La Academia η εκθαμβωτική Ελένη Φουρέιρα θα καλωσορίσει το τηλεοπτικό κοινό σε ένα live concert γεμάτο εκπλήξεις!

Ο Γιάννης Πλούταρχος, η Καίτη Γαρμπή, ο Γιώργος Αρσενάκος και ο Φοίβος από τις θέσεις της πιο άπαιχτης κριτικής επιτροπής θα παρακολουθήσουν, θα κρίνουν και θα βαθμολογήσουν τις εμφανίσεις των σπουδαστών.

Κοντά τους στο πλατό θα βρίσκονται οι καθηγητές και ο διευθυντής της Ακαδημίας, Πάνος Μεταξόπουλος.

Το live concert όμως είναι γεμάτο εκπλήξεις αφού στο πλατό θα βρίσκεται ως καλεσμένη και η στιχουργός Εύη Δρούτσα, η οποία βρέθηκε εντός της Ακαδημίας την εβδομάδα που μας πέρασε δίνοντας τις πολύτιμες συμβουλές της. Πώς θα της φανούν οι ερμηνείες των σπουδαστών;

Γιάννης Αρβανιτίδης ντουέτο με τον Άρη Βανταράκη: «Χειμώνας είναι» (Χρήστος Δάντης – Νότης Σφακιανάκης)

Έλενα Δομάζου: «Qué Hiciste» (Jennifer Lopez)

Μαριάννα Κάρα: «Crazy in love» (slow cover της Sofia Karlberg στο πρωτότυπο τραγούδι της Beyoncé)

Βένια Καραγιαννίδου: «Κάπου σε έχω ξαναδεί» (Ελεωνόρα Ζουγανέλη)

Αλεξάνδρα Κολαΐτη: «City of stars» (Ryan Gosling, Emma Stone)

Χρύσα Μαλακόζη: «Κιβωτός» (Ελένη Βιτάλη)

Κόνη Μπιζιντή: «Love on the brain» (Rihanna)

Γιώργος Ντίνος: «Και βγάλε το κραγιόν σου» (Στέφανος Κορκολής)

Στέφανος Πιτσίνιαγκας: «OK» (Νίνο)

Γιώργος Σπετσιώτης: «Τέρμα τα ψέματα» (Alcatrash)

Πηνελόπη Τσιακυρίδου: «Μην αργείς» (Μιχάλης Χατζηγιάννης)

Μηνάς Τσουκάνης: «Έμεινα εδώ» (Στέλιος Ρόκκος)

Jimmy Sion: «Rebel Yell» (Billy Idol)

Η Πηνελόπη Τσιακυρίδου είναι το πρόσωπο που ψηφίστηκε από τους υπόλοιπους σπουδαστές και θα δει να αφαιρούνται από την τελική βαθμολογία της τέσσερις βαθμοί.

Δείτε το τρέιλερ:

Ο διευθυντής της Ακαδημίας, Πάνος Μεταξόπουλος έχει τη δυνατότητα να σώσει έναν σπουδαστή από τους τρεις υποψήφιους προς αποχώρηση που προκύπτουν από τη βαθμολογία της κριτικής επιτροπής. Θα αποφασίσει να το κάνει αυτή τη φορά;

Η Αλεξάνδρα Κολαΐτη, η Κόνη Μπιζίντη και ο Μηνάς Τσουκάνης είναι οι τρεις υποψήφιοι προς αποχώρηση της εβδομάδας που διανύουμε. Ποιους θα κρατήσει στο House of Fame La Academia το τηλεοπτικό κοινό;



Ο δρόμος προς τη δόξα περνάει από τον… ΣΚΑΪ!

House of Fame La Academia Live Concert - Κάθε Παρασκευή στις 21.00 στον ΣΚΑΪ



#houseoffameGr

facebook: https://www.facebook.com/GRHouseOfFame

Instagram: https://www.instagram.com/grhouseoffame/?hl=en

Twitter :https://twitter.com/grhouseoffame?s=03

Πηγή: skai.gr