Στον πιο εντυπωσιακό τελικό μας υποδέχεται, απόψε στις 21.00 στο House of Fame La Academia, η εκθαμβωτική Ελένη Φουρέιρα!

Μετά από δώδεκα live concerts όπου η πιο άπαιχτη κριτική επιτροπή αξιολογούσε τις εμφανίσεις των διαγωνιζόμενων, απόψε ο Γιάννης Πλούταρχος, η Καίτη Γαρμπή, ο Γιώργος Αρσενάκος και ο Φοίβος δίνουν απλόχερα τις ευχές και τις πολύτιμες συμβουλές τους στους σπουδαστές και αφήνουν στο κοινό να επιλέξει τον μεγάλο νικητή.

Στο πλατό κοντά τους θα βρίσκονται όπως πάντα οι καθηγητές και ο διευθυντής της Ακαδημίας, Πάνος Μεταξόπουλος. Αυτή τη φορά όμως οι σπουδαστές θα έχουν μία επιπλέον ενθάρρυνση καθώς έχουν το δικαίωμα να καλέσουν έως δύο άτομα, από το φιλικό ή από το συγγενικό τους περιβάλλον.

Ειδικά για τη βραδιά του τελικού η Ελένη Φουρέιρα έχει ετοιμάσει ένα ξεχωριστό performance. Στη σκηνή θα ανέβει επίσης ο Διευθυντής της Ακαδημίας, Πάνος Μεταξόπουλος αλλά και παλιοί σπουδαστές οι οποίοι θα ερμηνεύσουν ένα μοναδικό medley.

Τα τραγούδια που θα ερμηνεύσουν οι διαγωνιζόμενοι απόψε θα είναι δύο. Μία νέα ανάθεση και ένα το οποίο επέλεξαν οι ίδιοι από τα τραγούδια που έχουν ερμηνεύσει σε προηγούμενα live concert.

Γιάννης Αρβανιτίδης: «Τον άνθρωπο τον λάθος» (Ηλίας Βρεττός) / «Ακόμη σε ζητώ» (Νίνο)

Άρης Βανταράκης: «Ψέματα» (Κωνσταντίνος Αργυρός) / «Αχ κορίτσι μου» (Γιάννης Πλούταρχος)

Βένια Καραγιαννίδου: «Θυμός» (Πάολα) / «Λιώμα σε γκρεμό» (Παντελής Παντελίδης)

Στέφανος Πιτσίνιαγκας: «Είμαι αλλού» (ΜΕLISSES) / «Μη χανόμαστε» (Δήμος Αναστασιάδης)

Γιώργος Σπετσιώτης: «Αυτό που αγαπάς» (Γ. Σαμπάνης – Π. Κατσιμίχας) / «Πάλι πάλι» (Μανώλης Λιδάκης)

Jimmy Sion: «Everybody» (Backstreet Boys) / «Changed the way you kissed me» (Example)

Ένα χρυσό συμβόλαιο με την Panik Records περιμένει τον μεγάλο νικητή της βραδιάς. Ποιον θα επιλέξει το τηλεοπτικό κοινό ως τον καλύτερο σπουδαστή της Ακαδημίας;





