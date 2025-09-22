Harry Potter: Πιθανώς γυναίκα στον ρόλο του Λόρδου Βόλντεμορτ

Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στους φαν του Χάρι Πότερ οι αναφορές ότι η HBO εξετάζει το ενδεχόμενο να επιλέξει γυναίκα ηθοποιό για τον ρόλο του Λόρδου Βόλντεμορτ , στην τηλεοπτική μεταφορά των ταινιών και των βιβλίων «φαινόμενο», που αναμένεται να προβληθεί το 2027.

Η νέα σειρά, η οποία βρίσκεται ήδη σε στάδιο γυρισμάτων, αποτελεί μία «ανανεωμένη» εκδοχή της παγκοσμίως γνωστής-πια- ζωής του μικρού μάγου, με νέο καστ και προσέγγιση, γεγονός που έχει διχάσει το κοινό.

Ήδη έχουν ανακοινωθεί οι βασικοί πρωταγωνιστές της σειράς.

Πρόκειται για τον 11χρονο Ντόμινικ ΜακΛάφλιν που θα ενσαρκώσει τον Χάρι Πότερ, τον Άλαστερ Στάουτ που θα είναι ο Ρον Ουέσλι και την επίσης 11χρονη Αραμπέλα Στάντον που θα υποδυθεί την Ερμιόνη Γκρέιντζερ.

Στο πλευρό τους θα βρεθούν μεγάλα ονόματα του θεάματος, όπως ο 79χρονος Τζον Λίθγκοου ως Άλμπους Ντάμπλντορ, η 64χρονη Τζάνετ ΜακΤίρ ως Μινέρβα ΜακΓκόναγκαλ, ο 35χρονος Πάαπα Εσιεντού στον ρόλο του Σέβερους Σνέιπ και ο 53χρονος Νικ Φροστ.

Το μεγάλο ερωτηματικό παραμένει το ποιος –ή ποια– θα ενσαρκώσει τον εμβληματικό Λόρδο Βόλντεμορτ, έναν χαρακτήρα που υποδύθηκε με επιτυχία ο Ρέιφ Φάινς στις κινηματογραφικές ταινίες από το 2005 έως το 2011.

Σύμφωνα με τον λογαριασμό DanielRPK στην πλατφόρμα Χ, το HBO κάνει οντισιόν τόσο άνδρες όσο και γυναίκες ηθοποιούς για τον ρόλο του σκοτεινού μάγου.

Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα, γίνονται οντισιόν και για άνδρες και για γυναίκες στον ρόλο του Βόλντεμορτ. Άρα υπάρχει πιθανότητα να δούμε μια γυναικεία εκδοχή του χαρακτήρα στη σειρά!

Η είδηση αυτή έχει πυροδοτήσει σφοδρές αντιδράσεις από μερίδα του κοινού, με πολλούς να εκφράζουν την ενόχλησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αν συμβεί αυτό, η σειρά έχει τελειώσει πριν καν ξεκινήσει. Κανείς δε θα δει αυτή τη "woke" ανοησία», έγραψε χρήστης στο Instagram.

«Άλλη μια "προοδευτική" προσέγγιση σε έναν εμβληματικό χαρακτήρα. JK, κάνε τους μήνυση για ό,τι αξίζουν!», ανέφερε άλλος.

Ωστόσο, υπήρξαν και θετικές αντιδράσεις. Ορισμένοι χρήστες φάνηκαν ενθουσιασμένοι με την πιθανότητα αλλαγής φύλου του χαρακτήρα:

«Χαχα, θέλω να το δω! Μόνο και μόνο για τα δάκρυα και την αγανάκτηση!» και «Δεν με πειράζει καθόλου», ήταν μερικά από αυτά.

Πηγή: skai.gr

