Ντόμινικ ΜακΛάφλιν: H πρώτη του φωτογραφία ως νέος Harry Potter

Στη δημοσιότητα έδωσε η HBO την πρώτη φωτογραφία του μικρού πρωταγωνιστή Ντόμινικ ΜακΛάφιν, ντυμένο «Χάρι Πότερ», τον οποίο και θα υποδυθεί στην τηλεοπτική μεταφορά των βιβλίων- «φαινόμενο» της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ.

Στο στιγμιότυπο που κυκλοφόρησε ο ΜακΛάφλιν φορά τα χαρακτηριστικά γυαλιά μυωπίας του Χάρι Πότερ, τον μανδύα του και τη μαθητική στολή της σχολής μαγείας Χόγκουαρτς, ενώ κρατά μια κλακέτα.

Η τηλεοπτική μεταφορά των βιβλίων- ταινιών «φαινόμενο» έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα τέλη του 2026 ή αρχές του 2027,στο HBO και στην πλατφόρμα HBO Max, με διανομή και σε χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Ντόμινικ ΜακΛάφλιν (Dominic McLaughlin) θα αναλάβει τον ρόλο του Harry Potter, ο Αλάσταρ Στάουτ (Alastair Stout) θα υποδυθεί, τον πιστό του φίλο Ron Weasley ενώ η Αραμπέλα Στάντον (Arabella Stanton) θα είναι η νέα Hermione Granger.

Πρόκειται για τρία νέα ταλέντα που αναδείχθηκαν μέσα από μια οντισιόν που προσέλκυσε δεκάδες χιλιάδες παιδιά ηλικίας 9 έως 11 ετών.

«Το ταλέντο αυτών των τριών μοναδικών ηθοποιών είναι υπέροχο και ανυπομονούμε να δει ο κόσμος τη μαγεία τους στην οθόνη. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα δεκάδες χιλιάδες παιδιά που πήραν μέρος στις οντισιόν. Ήταν πραγματική χαρά να ανακαλύψουμε την πληθώρα των νέων ταλέντων εκεί έξω», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι εκτελεστικοί παραγωγοί Φραντσέσκα Γκάρντινερ και Μάρκ Μάιλοντ.

Τον περασμένο μήνα, το HBO επιβεβαίωσε, ότι ο Τζον Λίθγκοου θα έχει τον εμβληματικό ρόλο του Albus Dumbledore και μαζί του θα είναι οι Νικ Φροστ ως Rubeus Hagrid, Τζάνετ ΜακΤίερ στον ρόλο της Minerva McGonagall και Πάαπα Εσίεντου ως Severus Snape.

Επιπλέον, o Λουκ Θάλον θα έχει τον ρόλο του Quirinus Quirrell, ενώ ο Πολ Γουάιτχαους θα εμφανιστεί ως Argus Filch. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «η σειρά θα είναι μια πιστή προσαρμογή της αγαπημένης σειράς βιβλίων της συγγραφέως και εκτελεστικής παραγωγού, γεμάτη από φανταστικές λεπτομέρειες και με τους πολυαγαπημένους χαρακτήρες που οι θαυμαστές του Χάρι Πότερ λατρεύουν για πάνω από 25 χρόνια».

Η σειρά θα κυκλοφορήσει, σχεδόν 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου βιβλίου της δημοφιλούς σειράς και 15 χρόνια μετά την προβολή της τελευταίας ταινίας «Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2», στους κινηματογράφους.

Πηγή: skai.gr

