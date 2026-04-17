H Celine Dion επιστρέφει στη δισκογραφία με το single «Dansons»

Η Celine Dion επιστρέφει δυναμικά στην δισκογραφία με το νέο single «Dansons».

Η εμβληματική τραγουδίστρια που είχε παρουσιάσει τελευταία φορά νέο υλικό το 2023, όταν και συμμετείχε με αρκετά τραγούδια στο soundtrack της ταινίας «Love Again», με το ομώνυμο κομμάτι να συμπεριλαμβάνεται επίσης και στο soundtrack του ντοκιμαντέρ «I Am: Celine Dion».

Το πιο πρόσφατο στούντιο άλμπουμ της παραμένει το «Courage του 2019», και είναι το 27ο της καριέρας της.

Ωστόσο, σήμερα η Celine, κάνει δυναμική επιστροφή της με το «Dansons», μια γαλλόφωνη απαλή μπαλάντα.

«Ας χορέψουμε πάνω από τις αβύσσους, στις κοφτερές κορυφογραμμές των βουνών... Ας περιστραφούμε, αφού ο κόσμος δεν γυρίζει πια σωστά».

Η κυκλοφορία του «Dansons» έρχεται περίπου δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση 16 συναυλιών επιστροφής στο Παρίσι, αυτό το φθινόπωρο.

«Φέτος λαμβάνω το καλύτερο δώρο γενεθλίων της ζωής μου… Την ευκαιρία να σας δω και να τραγουδήσω ξανά για εσάς στο Παρίσι, ξεκινώντας από τον Σεπτέμβριο», ανέφερε η ίδια σε ανακοίνωσή της.

«Νιώθω καλά, δυνατή, ενθουσιασμένη, προφανώς λίγο αγχωμένη, αλλά πάνω απ’ όλα ευγνώμων σε όλους ΕΣΑΣ! Σας αγαπώ και θα σας δω σύντομα!».

Η «κρυστάλλινη φωνή της Γαλλίας», επιστρέφει δυναμικά στη μουσική σκηνή, συνεχίζοντας να δίνει γενναία μάχη με το σύνδρομο του δύσκαμπτου ανθρώπου.

Η Dion είχε ανακοινώσει τον Δεκέμβριο του 2022 ότι διαγνώστηκε με αυτό το σύνδρομο που αποτελεί μια σπάνια, χρόνια και νευρολογική ασθένεια, η οποία προκαλεί, προοδευτικά, μυϊκή δυσκαμψία και δυσκολίες στην κίνηση, επηρεάζοντας ακόμη και την ικανότητα της να τραγουδάει.

Πηγή: skai.gr

