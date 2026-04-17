Οι ιθύνοντες ενός σταδίου στην Πολωνία ανακοίνωσαν σήμερα πως ακυρώνεται η συναυλία που επρόκειτο να δώσει ο Αμερικανός ράπερ Κάνιε Γουέστ, ημέρες μετά τη ματαίωση ενός σόου στη Γαλλία λόγω της οργής που προκάλεσαν προηγούμενες αντισημιτικές δηλώσεις του και θέσεις του υπέρ του ναζισμού.

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η συναυλία του Ye (Κάνιε Γουέστ) που είχε προγραμματιστεί για τη 19η Ιουνίου του 2026 στο στάδιο Slaski δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω τυπικών και νομικών λόγων», δήλωσε ο διευθυντής του γηπέδου Άνταμ Στριζέβσκι σε μια ανάρτηση που δημοσίευσε στο Facebook.

Η απόφαση του σταδίου Slaski στη δυτική πόλη Χορζόφ, για την οποία έγραψε πρώτη η εφημερίδα Wyborcza στον ιστότοπό της, λαμβάνεται μόλις μία εβδομάδα αφού η Βρετανία απαγόρευσε στον 48χρονο να ταξιδέψει στη χώρα για να συμμετάσχει σε ένα φεστιβάλ.

Προς το παρόν ο ράπερ, γνωστός πλέον ως Ye, δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο, ενώ τον Ιανουάριο ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του, την οποία απέδωσε στη διπολική διαταραχή από την οποία πάσχει και για την οποία δεν λαμβάνει αγωγή και ανακάλεσε παλαιότερες δηλώσεις του θαυμασμού του για τον Αδόλφο Χίτλερ.

Οι πολωνικές αρχές είχαν ήδη προειδοποιήσει πως θα επιδίωκαν την απαγόρευση της σχεδιαζόμενης για τη 19η Ιουνίου συναυλίας.

«Σε μια χώρα σημαδεμένη από την ιστορία του Ολοκαυτώματος, δεν μπορούμε να προσποιηθούμε πως πρόκειται απλά για ψυχαγωγία», δήλωσε χθες η υπουργός Πολιτισμού της Πολωνίας Μάρτα Τσιενκόφσκα.

Περισσότεροι από 1,1 εκατομμύρια άνθρωποι, οι περισσότεροι Εβραίοι, δολοφονήθηκαν στο στρατόπεδο θανάτου του Άουσβιτς στην κατεχόμενη από τους ναζιστές Πολωνία κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η ναζιστική Γερμανία σκότωσε περισσότερους από 3 εκατομμύρια ανθρώπους από τον εβραϊκό πληθυσμό των 3,2 εκατομμυρίων της Πολωνίας.

Στον Ye απαγορεύτηκε η είσοδος πέρυσι στην Αυστραλία, αφού κυκλοφόρησε ένα τραγούδι με τον οποίο υποστήριζε τον ναζισμό και διαφήμιζε μπλουζάκια με τη σβάστικα στον ιστότοπό του.

Φέτος έδωσε συναυλίες στις ΗΠΑ και την πόλη του Μεξικού, με περαιτέρω εμφανίσεις να έχουν προγραμματιστεί στην Ευρώπη και την Ασία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

