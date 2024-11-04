Γρηγόρης Πετράκος: «Δεν έχουμε πάρει διαζύγιο με τη Θεοφανία γατί δεν έχουμε παντρευτεί»

Υπήρξε για πολλά χρόνια ζευγάρι με τη Θεοφανία Παπαθωμά με την οποία και απέκτησε δύο κόρες ο Γρηγόρης Πετράκος.

Εδώ και αρκετό καιρό δεν είναι πια μαζί αλλά παραμένουν φυσικά οικογένεια. Ο ίδιος καλεσμένος σήμερα στην εκπομπή « Super Κατερίνα» έκανε κάποιες διευκρινήσεις:

«Δεν έχουμε πάρει διαζύγιο με τη Θεοφανία. Δεν έχουμε παντρευτεί, οπότε δεν έχουμε πάρει και ποτέ διαζύγιο. Συγνώμη που δεν θα απαντήσω, έχουμε πάρει απόφαση να μην αναφερόμαστε από κοινού σε αυτό» είπε αρχικά ο Γρηγόρης Πετράκος και συνέχισε:

«Με τη Θεοφανία ανέκαθεν είχαμε ταύτιση απόψεων σε όλα τα σοβαρά θέματα, είτε είναι κοινωνικά, είτε θέματα ανατροφής. Και σε κάτι να διαφωνούσα αρχικά, μετά συμφωνούσα, γιατί η μαμά έχει πάντα δίκιο.

Δεν θέλω να αναφέρομαι, γιατί μετά ό,τι λέω γίνεται θέμα και τίτλος. Θα πω μόνο ότι είμαστε μια οικογένεια και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ», κατέληξε ο τραγουδιστής για τη σχέση του με τη μητέρα των παιδιών του.

