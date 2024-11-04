Φρέντι Μέρκιουρι: Σε δημοπρασία χειρόγραφοι στίχοι του "A Kind Of Magic"

Με ενθουσιασμό και ανυπομονησία περιμένουν θαυμαστές και τους συλλέκτες των Queen σε όλο τον κόσμο μία δημοπρασία σελίδας από σημειωματάριο με στίχους, που έχει γράψει ο θρυλικός Φρέντι Μέρκιουρι (Freddie Mercury).

Η σελίδα περιέχει σχεδόν ολοκληρωμένους στίχους, γραμμένους με μαύρο μελάνι, από τις κλασσικές επιτυχίες του συγκροτήματος "Who Wants To Live Forever" στη μία πλευρά και το "A Kind Of Magic" από την άλλη.

Η δημοπρασία θα γίνει στις 26 Νοεμβρίου από οίκο Omega Auctions και οι χειρόγραφοι στίχοι του Μέρκιουρι αναμένεται να πωληθούν από 100.000 έως 150.000 αγγλικές λίρες.

Η σελίδα με τους χειρόγραφους στίχους πωλείται από το ίδρυμα Ντέιβιντ Ρίτσαρντς, του δισκογραφικού παραγωγού και ιδιοκτήτη του στούντιο ηχογράφησης Mountain Studios στο Μοντρέ της Ελβετίας, όπου βρίσκεται το Μουσείο αφιερωμένο στους Queen.

Ο υπεύθυνος δημοπρασιών της Omega Auctions, Πολ Φεργουέδερ δήλωσε: «Η ερμηνεία του Φρέντι στο "Who Wants To Live Forever" είναι αξέχαστη και το "A Kind Of Magic" είναι απόλυτο κλασικό των Queen».

Οι στίχοι του τραγουδιού "Who Wants To Live Forever, είχαν εκτεθεί στο παρελθόν στο Μουσείο Queen Studio Experience στο Μοντρέ της Ελβετίας, το οποίο εγκαινιάστηκε το 2013.

Η πίσω πλευρά της σελίδας που περιλαμβάνει στίχους του "A Kind Of Magic" ανακαλύφθηκε αφού αφαιρέθηκε από μία προθήκη στην έκθεση, αναφέρει ο οίκος δημοπρασιών.

«Αναμφίβολα θα δούμε τεράστια ανταπόκριση από τους θαυμαστές και τους συλλέκτες των Queen σε όλο τον κόσμο» τόνισε ο Φεργουέδερ και πρόσθεσε: «Ήμουν με την οικογένεια του αείμνηστου Ντέιβιντ Ρίτσαρντς όταν γυρίσαμε για πρώτη φορά τη σελίδα και ανακαλύψαμε τους στίχους του "A Kind Of Magic" στην πίσω όψη. Ήταν μια μαγική στιγμή και δεν θα την ξεχάσω ποτέ» εξήγησε.

Και οι δυο επιτυχίες του θρυλικού ροκ συγκροτήματος κυκλοφόρησαν ως σινγκλ κατά τη διάρκεια του 1986 – με το A Kind Of Magic να φτάνει στην τρίτη θέση στο βρετανικό chart single.

Ο Φρέντι Μέρκιουρι πέθανε το 1991 σε ηλικία 45 ετών μετά από μάχη με το AIDS.

Πηγή: skai.gr

