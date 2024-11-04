Το vinyl αποτελεί από μόνο του μία στιλιστική πρόκληση για όσους γνωρίζουν και αυτή είναι η σημερινή αποστολή για τις διαγωνιζόμενες του My Style Rocks. Θα καταφέρουν να κινηθούν εντός θέματος και να αποφύγουν κάτι που θα χαρακτηριστεί υπερβολικά κιτς;

Πριν την πασαρέλα η Σέβη παραδέχεται πως έχει μία απόσταση από τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες και αιτία είναι οι βαθμολογίες. Η Έλλη από την άλλη πλευρά στέκεται στο πόσο τεταμένη είναι η ατμόσφαιρα στα παρασκήνια.

Δείτε το τρέιλερ:

Το catwalk ξεκινά και οι βαθμολογίες ξαφνιάζουν!

Ποιος κριτής σχολιάζει πως το look της Κατερίνας Πεφτίτση συνδυάζει την Κοκκινοσκουφίτσα με τον… κακό λύκο;

Τι είναι το happy dressing που συνηθίζει να κάνει η Σοφία Ζαριφόπουλος; Μπορεί να της αποφέρει την πολυπόθητη βαθμολογία;

Μία διαγωνιζόμενη αποδεικνύει πως έχει και στιλ και φαντασία επιλέγοντας να δώσει σε μία καπαρντίνα τη μορφή του φορέματος!

Η ένταση ανάμεσα στην Ιωάννα Μπαράκη και την Κατερίνα Πεφτίτση συνεχίζεται. Περνάει κρίση η φιλία τους ή είναι κάτι βαθύτερο;

MY STYLE ROCKS

Καθημερινά στις 16.30

