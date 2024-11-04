Μάικλ Κέιν - Τομ Κρούζ: 40 χρόνια φίλοι

Ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ ηθοποιός Μάικλ Κέιν (Michael Caine) στο νέο του βιβλίο, «Don't Look Back, You'll Trip Over: My Guide to Life», αποκαλύπτει την πρώτη του συνάντηση με τον νεαρό τότε Τομ Κρουζ (Tom Cruise) χαρακτηρίζοντάς τον ως «πολύ ευγενικό» και γεμάτο περιέργεια για την υποκριτική.

Σύμφωνα με το People, το νέο του βιβλίο θα κυκλοφορήσει στις 25 Μαρτίου 2025.

Στο βιβλίο ο θρυλικός ηθοποιός διηγείται μερικές από τις κορυφαίες στιγμές της 70χρονης καριέρας του, καθώς και την πρώτη του συνάντηση πριν από 40 χρόνια με τον μακροχρόνιο φίλο του σε μια εκδήλωση για την προώθηση της ταινίας «Educating Rita», για την οποία έλαβε την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ.

«Γύρισα και είδα έναν νεαρό ηθοποιό, πολύ ευγενικό να κάνει ερωτήσεις για το πώς θα χτίσει μία καριέρα με διάρκεια. Ήταν ο Τομ, πιθανότατα την εποχή του "Risky Business"», γράφει ο Κέιν στο βιβλίο του σύμφωνα με τους Sunday Times. «Δεν θυμάμαι τι είπα, αλλά προφανώς δεν του έκανε κακό. Υπήρχε κάτι ξεχωριστό πάνω του».

Μέχρι εκείνο το διάστημα ο Κρουζ είχε μόνο δεύτερους ρόλους, ενώ τρία χρόνια αργότερα πήρε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Top Gun».

«Είχε μια μοναδική αύρα και έντονη αυτοπεποίθηση. Αυτό που με ιντριγκάρει είναι ότι ο Κρουζ είναι ένας από τους τελευταίους αληθινούς σταρ του κινηματογράφου. Ο κόσμος θα πάει να δει μια ταινία μόνο και μόνο επειδή παίζει σε αυτήν».

Πέρυσι ο Κρουζ δεν πήγε στα Όσκαρ για να παρευρεθεί στα 90ά γενέθλια του κορυφαίου ηθοποιού στο River Café του Λονδίνου. Η έκπληξη οργανώθηκε από τη σύζυγό του Κέιν και όπως δήλωσε ήταν «συγκινημένος» από την παρουσία του.

Οι δύο φίλοι ήταν μαζί στην ταινία «Austin Powers in Goldmember» το 2002 χωρίς όμως να έχουν μία κοινή σκηνή.

Ο Κέιν έχει γυρίζει περισσότερες από 150 ταινίες κατά τη διάρκεια της 70χρονης καριέρας του.

