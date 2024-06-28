Έτσι έχει σίγουρα το περιθώριο να χαλαρώσει και να κάνει διακοπές μαζεύντας δυνάμεις για το δίμηνο της περιοδείας τους που προβλέπεται απαιτητικό. Και φυσικά δε θα μπορούσε να επιλέξει άλλον προορισμό πιο αγαπημένο για εκείνη από τα νησιά των Κυκλάδων.

Από εκεί είναι η καταγωγή της Ελεονώρας Ζουγανέλη εξάλλου. Συγκεκριμένα από τη Μύκονο όπου και η οικογένεια΄ της έχει σπίτι και συνηθίζει να περνάει καλοκαίρια και μεγάλες γιορτές εκεί. Εκεί βρέθηκε και το τριήμερο και την εντόπισε ο φωτογραφικός φακός στα Ματογιάννια με εντυπωσιακό στιλ, μακρύ φόρεμα και χρυσά καουμπόικα μποτάκια.

Δεν έμεινε όμως μόνο στη Μύκονο. Τη Δευτέρα έκανε ένα τσουπ - από 25 μέχρι 50 λεπτά είναι η διαδρομή ανάλογα με το τι καράβι επιλέγει- και πετάχτηκε στην πατρίδα του Βαμβακάρη, την πανέμορφη Σύρο. Σίγουρα τα μουσικά της ακούσματα εκεί θα την οδηγούσαν αλλά δεν ήταν μόνο αυτός ο λόγος της επίσκεψής της στο νησί.

Βλέπετε με τη Σύρο συνδέεται ο σύντροφός της και γνωστός δημοσιογράφος Νίκος Συρίγος και αν και δεν δημοσίευσαν καμία κοινή φωτογραφία από εκεί - κι από πουθενά αλλού εξάλλου αφού δεν επιθυμούν να διαφημίζουνη την προσωπική τους ζωή- είμαστε σίγουρες πως εκεί συναντήθηκαν μοιράζοντας την απόσταση. Εκείνος ερχόμενος από Αθήνα μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής Χαμογέλα και πάλι της Κυριακής κι εκείνη από τη γειτονική Μύκονο.

