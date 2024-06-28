Ο Κλιντ Ίστγουντ συνόδευσε τη μικρότερη κόρη του στον γάμο της στο ράντσο του

Στις 15 Ιουνίου, η μικρότερη κόρη του θρυλικού ηθοποιού Κλιντ Ίστγουντ (Clint Eastwood) Mόργκαν, ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον Τάνερ Κούπμανς (Tanner Koopmans) μπροστά σε 130 καλεσμένους ενώ σε λίγο καιρό θα καλωσορίσουν το πρώτο τους μωρό.

Ο γάμος έγινε στο πανέμορφο Mission Ranch, στο σπίτι που πέρασε τα παιδικά της χρόνια. Πρόκειται για ένα ιστορικό ακίνητο του 19ου αιώνα, το οποίο το 1986 πέρασε στην κατοχή του Ίστγουντ μαζί με μία έκταση 22 στρεμμάτων στο Καρμέλ στην Καλιφόρνια.

«Εγώ ήθελα να είναι ένας κλειστός γάμος, αλλά ο σύζυγός μου ήθελε μία μεγαλύτερη γιορτή. Νιώθω ότι ο γάμος μας ήταν ανάμεσα στα δύο, επειδή ήταν όσο πιο οικείος μπορούσε να είναι (με μια τεράστια οικογένεια όπως η δική μου), αλλά και ζωντανός. Ήταν μόνο η άμεση οικογένεια και οι σύντροφοί τους, στενοί οικογενειακοί φίλοι και οι καλύτεροι φίλοι που γνωρίζαμε όλη μας τη ζωή μεγαλώνοντας στο Καρμέλ» δήλωσε στο People η συγγραφέας και παραγωγός.

«Θέλαμε το κάθε τι να δείχνει απλό. Έκανα μόνη μου το μακιγιάζ και τα μαλλιά μου, επέλεξα φθηνά σκουλαρίκια την εβδομάδα [του γάμου] και έβαλα ένα ζευγάρι βελούδινες γόβες που είχα φορέσει στο παρελθόν».

Σε ένα από τα γαμήλια στιγμιότυπα που μοιράστηκε σε ανάρτησή της στο Instagram με τη λεζάντα «η τέλεια μέρα μας», δείχνει σε ασπρόμαυρο φόντο τον Ίστγουντ να τη χαϊδεύει τρυφερά στην κοιλιά αφού νωρίτερα την είχε συνοδεύσει στην τελετή.

Ήταν «πραγματικά ξεχωριστά», συνέχισε η Mόργκαν, προσθέτοντας: «Δεν ήταν όλα προγραμματισμένα και το κάναμε κατά κάποιο τρόπο αυθόρμητα [την] τελευταία στιγμή. Ήταν θαυμάσια».

Ο σταρ απέκτησε τη μικρότερη κόρη του με την πρώην σύζυγό του Ντίνα Φίσερ (Dina Fisher) με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1996 έως το 2014. Έχει αποκτήσει άλλα επτά παιδιά με μεγαλύτερη τη 70χρονη Λόρι Μάρεϊ (Laurie Murray).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

