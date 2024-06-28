Η Μαριέττα Χρουσαλά και ο σύζυγός της Λέων Πατίτσας -γόνος της εφοπλιστικής οικογένειας Λαιμού- είναι ένα από τα πιο ερωτευμένα ζευγάρια που γνωρίζουμε. Έχοντας κλείσει πια 14 χρόνια γάμου είναι από τους λίγους που παραμένουν όχι απλά μαζί, αλλά κυρίως μαζί και ευτυχισμένοι έχοντας αποκτήσει πια και τρία παιδιά που λατρεύουν.

Για τη Μαριέττα και τον Λέοντα η σχέση τους ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά και γρήγορα αποφάσισαν πως θέλουν να περάσουν μαζί ολόκληρη τη ζωή τους. Η πρόταση γάμου έγινε το 2008 στη Βενετία και δύο χρόνια αργότερα, στις 5 Ιουνίου του 2010 στον Άγιο Γεώργιο στο Καβούρι ένωσαν τις ζωές τους σε έναν γάμο υπερπαραγωγή.

Αν δεν έκαναν εκείνοι γάμο υπερπαραγωγή ποιοι θα έκαναν; Ο Λέων Πατίτσας ανήκει στους πολύ επιτυχημένους εφοπλιστές έχοντας καταφέρει όχι μόνο να διατηρήσει ψηλά τη ναυτιλιακή εταιρεία της οικογένειάς του αλλά να την αναπτύξει και περισσότερο. Λεφτά υπάρχουν δηλαδή και τα χαίρονται.

