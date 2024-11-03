Μαντώ Γαστεράτου: Το τρίτο της Baby Shower πριν από τη γέννηση του μωρού

Από το 2016 και μετά η Μαντώ Γαστεράτου κάθε δύο χρόνια ζει μια μεγάλη χαρά. Το 2016 ξεκίνησε η σχέση της με τον σύζυγό της πια, Νίκο Ισηγόνη. To 2018 παντρεύτηκαν, το 2020 υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί, τον γιο τους Γιώργο, το 2022 ήρθε στη ζωή η κόρη τους Κυβέλη και τώρα, το 2024 ετοιμάζονται να κρατήσουν στην αγκαλιά τους και το τρίτο τους παιδί, που όπως έχει γίνει γνωστό θα είναι αγοράκι.

Κι αν και αυτή η τρίτη της εγκυμοσύνη την ταλαιπώρησε αρκετά αναγκάζοντάς την ακόμα και να νοσηλευτεί για κάποιες μέρες στο νοσοκομείο, πλέον όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν και όλη η οικογένεια περιμένει πώς και πως το νέο μέλος της.

Χθες η Μαντώ με τα παιδιά της και τους πιο στενούς της φίλους αφού στόλισε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο -λογικά νωρίς αφού επίκειται η γέννα και ένα νέο μωρό που δεν θα αφήνει και πολύ ελεύθερο χρόνο- υποδέχτηκε στο σπίτι τους καλεσμένους της για το Baby Shower υπερπαραγωγή!

Jungle το θέμα και παντού υπήρχαν λούτρινα ζώα της ζούγκλας, ανάλογα χρώματα στις μπαλονοκατασκευές και μπουφές με άφθονα γλυκά φυσικά ασορτί με αυτό.

Και η ίδια τρισευτυχισμένη και χαμογελαστή, έτοιμη για αυτό το νέο βήμα στη ζωή τους.

«Βιώνω την τρίτη εγκυμοσύνη με περισσότερη ηρεμία. Στην πρώτη εγκυμοσύνη ήμουν ακόμα πολύ ενεργή, τότε δούλευα και στην τηλεόραση, οπότε πέρασε ο καιρός και δεν το κατάλαβα. Δεν τη βίωσα όπως τη βιώνω τώρα» είχε πει σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Summer's Cool του ΣΚΑΙ και συνέχιζε:

«Κάθε εγκυμοσύνη έχει μέσα της και ένα πένθος, είναι εναλλασσόμενα τα συναισθήματα που βιώνει μία γυναίκα. Πένθος δεν είναι μόνο η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, αλλά είναι και η επαναδιαπραγμάτευση της προσωπικότητας. Το πένθος είναι και για το κορίτσι που αφήνεις πίσω και τον νέο ρόλο που αναλαμβάνεις».

