Το The Voice of Greece έχει ξανά Ρουβά!

Βέβαια δεν μιλάμε για τον Σάκη Ρουβά, αλλά για τον Νίκο Ρουβά. Έναν 17χρονο ιδιαίτερα ταλαντούχο τραγουδιστή που βγήκε στη σκηνή του The Voice Of Greece τραγουδώντας Νίκο Παπάζογλου και το «Φύσηξε ο Βαρδάρης» και κατάφερε να τρελάνει και τους 4 coaches.

Διαβάστε ακόμα : The Voice Of Greece: Επέστρεψε στο talent show μια άλλη μετά από 7 χρόνια- «Στα 140 κιλά δεν με άκουγαν, με έβλεπαν»

Με το που ακούσαν δε το επίθετό του και την ηλικία του τρελάθηκαν ακόμα περισσότερο. Ακολούθησε σκληρή μάχη διεκδίκησης και από τους 4 για τον ταλαντούχο έφηβο που τον δήλωσε στο The Voice η μητέρα του.

Ο ίδιος το έμαθε επιστρέφοντας από μια βόλτα και όπως είπε στο εισαγωγικό του αγχώθηκε όταν του το είπε αλλά σκέφτηκε πως είναι μια ευκαιρία να δει τι αξίζει.

Τελικά διάλεξε τον Χρήστο Μάστορα με την Έλενα Παπαρίζου να δηλώνει την ώρα που έφευγε πως πίστευε πως θα πάει στον Μαζωνάκη και εκείνον να λέει πως αν ερχόταν στην ομάδα του θα τον έκανε πιστόλι!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.