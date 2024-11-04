Ο Σπύρος Πινκερίδης ήρθε για δεύτερη φορά στη σκηνή του Voice. Ο τραγουδιστής κατάφερε να κάνει και τις 4 καρέκλες να γυρίσουν, όμως η Έλενα προνοώντας μπλόκαρε τον Πάνο Μουζουράκη. Η ξεχωριστή φωνή του διαγωνιζόμενου θύμιζε περισσότερο γυναίκα. Όλοι οι κριτές πιθανά έκαναν την ίδια σκέψη, όμως ο Π. Μουζουράκης το διατύπωσε ξεκάθαρα: «Περίμενα ότι θα γυρίσω και θα αντικρίσω γυναίκα». Ο Σπύρος απάντησε πως είχε ανησυχία ότι αυτό θα συνέβαινε...

Πηγή: skai.gr

