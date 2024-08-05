Φωτεινή Ντεμίρη: «Τα μεγάλα ποσά στην τηλεόραση τα παίρνουν συγκεκριμένοι άνθρωποι»

Πέρασε στη Νομική για το χατήρι των γονιών της. Και πήρε το πτυχίο της. Η Φωτεινή Ντεμίρη όμως δηλώνει γεννημένη ηθοποιός.

Όπως προφανώς και ο γιος της που ακολουθεί τα βήματα των γονιών του στον χώρο της υποκριτικής.

Μιλώντας στο "Λοιπόν" που κυκλοφορεί η αγαπημένη ηθοποιός δεν διστάζει να απαντήσει ανοιχτά για όλα.

-Έχετε παίξει σε πολύ πετυχημένες τηλεοπτικές σειρές, καταφέρατε να κάνετε περιουσία;

«Καμία περιουσία δεν έχω κάνει, μόνο δάνεια έχω. Καταρχάς δεν ήμουν ποτέ ακριβοπληρωμένη.

Τα μεγάλα ποσά στην τηλεόραση τα παίρνουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Εγώ από πίσω είχα και μια οικογένεια που έπρεπε να συντηρήσω και με τη δουλειά που κάνουμε, μπορεί να βρεθείς και εκτός για μεγάλα χρονικά διαστήματα, άρα δεν είναι εύκολο ν’ αποταμιεύσεις χρήματα.

Νιώθω όμως χαρά που ζήσαμε τη ζωή μας μέχρι σήμερα με αξιοπρέπεια».

-Εσείς πώς ξεκινήσατε το ταξίδι αυτό στην τέχνη, στην υποκριτική. Είχατε τελειώσει Νομική;

«Ναι είχα πάρει και την άδεια του επαγγέλματος αλλά ταυτόχρονα τελείωσα και τη δραματική σχολή.

Στη Νομική πήγα απλώς για να ευχαριστήσω τους γονείς μου. Μετά έκανα αυτό που ήθελα εγώ, δηλαδή πήρα τον δικό μου δρόμο για να παλέψω για το όνειρό μου.

Γεννήθηκα για να είμαι ηθοποιός και αυτό ήταν πάντα το όνειρό μου».

-Όταν ο γιος σας, Τίτος Γρηγορόπουλος, σας είπε πως θ’ ακολουθήσει κι εκείνος τον καλλιτεχνικό δρόμο, είχατε κάποιο άγχος, γιατί πρόκειται για έναν δύσκολο χώρο αυτή την εποχή;

«Όχι κανένα άγχος. Χάρηκα πάρα πολύ που ο γιος μου εξέφρασε δειλά-δειλά την αγάπη του για την υποκριτική, όπως είχε συμβεί και με μένα.

Του έδειξα τον δρόμο, που έπρεπε να σπουδάσει με μεγάλη χαρά. Βοήθεια από εμάς δεν μπορεί να πάρει, δεν έχουμε αυτές τις πλάτες, δεν θα το ήθελε κιόλας μπορώ να σου πω. Ό,τι κάνει, το κάνει με τις δικές του πλάτες.

Πήγαμε σε μια πρεμιέρα του τις προάλλες και δεν είχε πει σε κανέναν ότι είναι γιος μας. Όταν τον πήγα να δώσει εξετάσεις στη σχολή για να μπει στο ωδείο, μου είπε: «Μαμά σε παρακαλώ πολύ μην έρχεσαι».

Τον άφησα μακριά για να μην δουν ότι είμαι η μαμά του.

Δεν ήθελε ποτέ να χρησιμοποιεί τα ονόματα των γονιών του».

-Θα θέλατε να συνεργαστείτε μαζί του; Θα ήταν εύκολο να διαχωρίσετε την προσωπική από την επαγγελματική σας σχέση;

«Πρόσφατα κάναμε μία μικρή ταινία με τον γιο μου και υποδυθήκαμε τη μάνα με τον γιο, και ήταν πολύ ωραία και για τους δυο μας.

Μου αρέσει, και ιδιαίτερα με τον γιο μου θα ήθελα να συνεργαστούμε».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.