Oι περισσότεροι γνωρίζουν πως ο Κώστας Αρζόγλου έχει δύο παιδιά. Έναν γιο που απέκτησε από τον γάμο του με την Έλενα Ακρίτα και μια κόρη από τον γάμο του με την Χαρά (Ζαχαρούλα) Χριστοπούλου.

Κι όμως ο γνωστός και πετυχημένος ηθοποιός και σκηνοθέτης έχει μια ακόμα κόρη η οποία μάλιστα ακολουθεί τα δικά του βήματα. Ο λόγος για την Αυγή, ή Ορόρ Μαριόν η οποία σπούδασε σε δραματική σχολή στο Λονδίνο εργάζεται επαγγελματικά ως ηθοποιός τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό και θεωρείται μεγάλο ταλέντο.

Διαβάστε περισσότερα στο WomenOnly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.