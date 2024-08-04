Ελένη Πετρουλάκη: Ένα σημαντικό μήνυμα για όλες τις γυναίκες και το σώμα τους

Με αφορμή πολλά μηνύματα που δέχεται λόγω καλοκαιριού από γυναίκες που ντρέπονται για το σώμα τους, η Ελένη Πετρουλάκη από την πατρίδα της την Κρήτη στέλνει ένα ηχηρό μήνυμσ προς κάθε κατεύθυνση.
"Το post αυτο ειναι με αφορμη καποια μηνυματα σας λογω καλοκαιριου !
Την επόμενη φορά που θα πεις ‘ντρέπομαι για το σώμα μου’, αναρωτήσου μήπως τελικά η ντροπή που νιώθεις, είναι υπό τον έλεγχο σου.
Τι δεν είναι υπό τον έλεγχο μου;
* Ο σωματότυπος μου, τα γονίδια μου, και ο μεταβολισμός που κληρονόμησα
* η γνώμη που έχουν οι άλλοι για εμενα
* τα γούστα ή/και τα κόμπλεξ των άλλων ανθρώπων
* πολλές φορές η σύγκριση με αλλους!
Τι είναι υπό τον έλεγχο μου;
* πως επιλέγω να διαχειριστώ το σωμα μου (άσκηση, διατροφή, φροντίδα ,καλλυντικη περιποιηση !
* η γνώμη που έχω εγώ για το σώμα μου (αποδοχή των ατελειών μου ) & πως θα τα βελτιωσω και το πώς αντιδρώ στις απόψεις των άλλων για εμένα!
Και το πως ορίζω την προσωπική μου αξία (με μεζούρες, ζυγαριες και μονάδες μέτρησης βάρους; ή με πιο εσωτερικά στοιχεία όπως η ποιότητα του χαρακτήρα μου ,το βάθος της ψυχή μου και την βελτιωση του σωματος μου, της εμφανισης μου με ισορροπια;"
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.