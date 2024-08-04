Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ελένη Πετρουλάκη: Ένα σημαντικό μήνυμα για όλες τις γυναίκες και το σώμα τους

Το κορμί στέλνει ένα μήνυμα προς όλες τις γυναίκες

Ελένη Πετρουλάκη

Με αφορμή πολλά μηνύματα που δέχεται λόγω καλοκαιριού από γυναίκες που ντρέπονται για το σώμα τους, η Ελένη Πετρουλάκη από την πατρίδα της την Κρήτη στέλνει ένα ηχηρό μήνυμσ προς κάθε κατεύθυνση.

"Το post αυτο ειναι με αφορμη καποια μηνυματα σας λογω καλοκαιριου !
Την επόμενη φορά που θα πεις ‘ντρέπομαι για το σώμα μου’, αναρωτήσου μήπως τελικά η ντροπή που νιώθεις, είναι υπό τον έλεγχο σου.

Ελένη Πετρουλάκη

Τι δεν είναι υπό τον έλεγχο μου;

* Ο σωματότυπος μου, τα γονίδια μου, και ο μεταβολισμός που κληρονόμησα
* η γνώμη που έχουν οι άλλοι για εμενα
* τα γούστα ή/και τα κόμπλεξ των άλλων ανθρώπων
* πολλές φορές η σύγκριση με αλλους!

Τι είναι υπό τον έλεγχο μου;

* πως επιλέγω να διαχειριστώ το σωμα μου (άσκηση, διατροφή, φροντίδα ,καλλυντικη περιποιηση !
* η γνώμη που έχω εγώ για το σώμα μου (αποδοχή των ατελειών μου ) & πως θα τα βελτιωσω και το πώς αντιδρώ στις απόψεις των άλλων για εμένα!
Και το πως ορίζω την προσωπική μου αξία (με μεζούρες, ζυγαριες και μονάδες μέτρησης βάρους; ή με πιο εσωτερικά στοιχεία όπως η ποιότητα του χαρακτήρα μου ,το βάθος της ψυχή μου και την βελτιωση του σωματος μου, της εμφανισης μου με ισορροπια;"

Πηγή: WomenOnly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ελένη Πετρουλάκη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
68 0 Bookmark