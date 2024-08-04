Ελένη Πετρουλάκη: Ένα σημαντικό μήνυμα για όλες τις γυναίκες και το σώμα τους

Με αφορμή πολλά μηνύματα που δέχεται λόγω καλοκαιριού από γυναίκες που ντρέπονται για το σώμα τους, η Ελένη Πετρουλάκη από την πατρίδα της την Κρήτη στέλνει ένα ηχηρό μήνυμσ προς κάθε κατεύθυνση.

"Το post αυτο ειναι με αφορμη καποια μηνυματα σας λογω καλοκαιριου !

Την επόμενη φορά που θα πεις ‘ντρέπομαι για το σώμα μου’, αναρωτήσου μήπως τελικά η ντροπή που νιώθεις, είναι υπό τον έλεγχο σου.

Τι δεν είναι υπό τον έλεγχο μου;

* Ο σωματότυπος μου, τα γονίδια μου, και ο μεταβολισμός που κληρονόμησα

* η γνώμη που έχουν οι άλλοι για εμενα

* τα γούστα ή/και τα κόμπλεξ των άλλων ανθρώπων

* πολλές φορές η σύγκριση με αλλους!

Τι είναι υπό τον έλεγχο μου;

* πως επιλέγω να διαχειριστώ το σωμα μου (άσκηση, διατροφή, φροντίδα ,καλλυντικη περιποιηση !

* η γνώμη που έχω εγώ για το σώμα μου (αποδοχή των ατελειών μου ) & πως θα τα βελτιωσω και το πώς αντιδρώ στις απόψεις των άλλων για εμένα!

Και το πως ορίζω την προσωπική μου αξία (με μεζούρες, ζυγαριες και μονάδες μέτρησης βάρους; ή με πιο εσωτερικά στοιχεία όπως η ποιότητα του χαρακτήρα μου ,το βάθος της ψυχή μου και την βελτιωση του σωματος μου, της εμφανισης μου με ισορροπια;"

Πηγή: WomenOnly.gr

