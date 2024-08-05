Κλέλια Ρένεση: Τι τέχνη μαθαίνει στις διακοπές της;

Θα μας πείτε βέβαια -και δίκιο θα έχετε- πως η Κλέλια Ρένεση δεν είναι μια συνηθισμένη celebrity.

Η ηθοποιός εδώ και πολλά χρόνια έχει κάνει τις επιλογές της ζωής της με κύριο ζητούμενο να είναι πραγματικά ευτυχισμένος άνθρωπος, όπως η ίδια ορίζει την ευτυχία.

Επαφή με τη φύση, απλά πράγματα, θάλασσα, ήλιος, παραλίες μακριά από τις κοσμικότητες και ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις κι όχι pr.

Τα προηγούμενα χρόνια περνούσε ένα μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών στη Γαύδο. Φέτος δεν έχει αποκαλύψει-τουλάχιστον ακόμα- που βρίσκεται, έχει αποκαλύψει όμως πώς περνάει τη μέρα της.

