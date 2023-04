Φαντάζεστε τον Αλ Πατσίνο στο "Star Wars"; Αρνήθηκε τον ρόλο του Χαν Σόλο και έκανε διάσημο τον Χάρισον Φορντ

Προτού o Χάρισον Φορντ γίνει γνωστός παγκοσμίως ως ήρωας των επαναστατών Χαν Σόλο στο κινηματογραφική saga επιστημονικής φαντασίας "Star Wars", φαίνεται ότι το διαστημόπλοιο Millennium Falcon θα μπορούσε να είχε διαφορετικό κυβερνήτη.

Τα... εύσημα για τη λαμπρή καριέρα του Χάρισον Φορντ απλο τότε και μετοά αποδίδονται στον άλλο εμβληματικό σταρ, Αλ Πατσίνο.

Al Pacino could easily refuse the offer to play Han Solo in “Star Wars.”The Oscar winner revealed that he turned down the 1977 film despite being offered “so much money” for the role.

Read more in bio

Source:indiewire#alpacino #starwars #oscarwinner #somuchmoney #harrisonford pic.twitter.com/GcTIe50DPW