Ο πρωταγωνιστής του «House Of The Dragon», Φάμπιεν Φράνκελ, αποκάλυψε ότι πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο του Τζορτζ Χάρισον σε μια από τις επερχόμενες βιογραφικές ταινίες του Σαμ Μέντες για τους Beatles.

Οι τέσσερις βιογραφικές ταινίες που ανακοινώθηκαν τον Φεβρουάριο θα γυριστούν η καθεμία από την οπτική γωνία ενός διαφορετικού μέλους του θρυλικού γκρουπ και θα διασταυρωθούν για να αφηγηθούν την πορεία της μεγαλύτερης μπάντας στην ιστορία της ροκ.

‘House Of The Dragon’ star Fabien Frankel auditioned for George Harrison role in Beatles biopics https://t.co/cdChMy4xXu — NME (@NME) June 14, 2024

Προηγουμένως, είχε αναφερθεί ότι ο Πολ Μέσκαλ θα υποδυθεί τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ, ο Χάρις Ντίκινσον θα υποδυθεί τον Τζον Λένον, ο Μπάρι Κέογκαν θα είναι ο Ρίνγκο Σταρ και ο Τσάρλι Ρόου θα πρωταγωνιστήσει ως Τζορτζ Χάρισον. Σε συνέντευξή του στο NME, ο Φράνκελ αποκάλυψε ότι πέρασε από ακρόαση για τον ρόλο τον Χάρισον, αλλά δεν επιλέχθηκε.

«Είχα μια οντισιόν. Αλλά νομίζω ότι φαίνομαι λίγο Λατίνος. Θα ήθελα πολύ να υποδυθώ τον Τζορτζ» ανέφερε. Πρόσθεσε ότι δεν πρόλαβε ποτέ να διαβάσει το ολοκληρωμένο σενάριο του κινηματογραφικού έργου.

Ο συνάδελφός του στο «House Of The Dragon» Ματ Σμιθ, ο οποίος επίσης συμμετείχε στη συνέντευξη αστειευόμενος είπε ότι Φαμπιεν Φράνκελ θα μπορούσε να υποδυθεί τον Ρίκι Μάρτιν και άρχισε να τραγουδά την επιτυχία του Πορτορικανού τραγουδιστή της ποπ, «Livin’ La Vida Loca».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.