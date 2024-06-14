Της Διονυσίας Ζαπατίνα

Σε λίγες ώρες θα γνωρίζουμε ποια από τις 5 φιναλίστ του My Style Rocks θα κερδίσει τον τίτλο της «Βασίλισσας του στυλ» αλλά και το έπαθλο των 30.000 Ευρώ.

Κι αν οι διαγωνιζόμενες σήμερα έχουν αγωνία, οι τρεις κριτές μετά τις δύο πρώτες φάσεις του τελικού, ηρεμούν και το απολαμβάνουν. Κι αυτό γιατί αφού ολοκληρωθούν οι δύο πρώτες εμφανίσεις των διαγωνιζομένων και βαθμολογήσουν για να βγει η τελική τριάδα από την οποία θα προκύψει και η μεγάλη νικήτρια, πλέον η απόφαση θα είναι στα χέρια του τηλεοπτικού κοινού.

Έτσι ο Στέλιος Κουδουνάρης, η Έβελυν Καζαντζόγλου και ο Λάκης Γαβαλάς από εκείνο το σημείο και μετά θα περιμένουν κι εκείνοι να δουν τι θα ψηφίσει ο κόσμος.

Οι τρεις κριτές έχουν άριστο κλίμα μεταξύ τους από την αρχή της σεζόν και έτσι τα γυρίσματα είναι για όλους απολαυστικά. Πάνω στο τραπέζι τους τα γούρια τους. Αλήθεια τα έχετε προσέξει;

Ο Στέλιος Κουδουνάρης έχει μπροστά του μια διπλωμένη ζώνη. Είναι το it item των συλλογών του, η ζώνη double face που ξεπουλάει ασταμάτητα.

Η Έβελυν Καζαντζόγλου μια εντυπωσιακή γόβα Moschino που φορούσε όταν είχε έρθει ως guest κριτής στον προηγούμενο κύκλο. Και αφού αμέσως μετά την οδήγησε στη θέση του κριτή τη θεωρεί -και δικαίως- γούρικη.

Ο Λάκης Γαβαλάς πάλι, πληθωρικός έχει δύο. Μια εντυπωσιακή νεκροκεφαλή -που για εκείνον συμβολίζει τη ζωή και ένα κλασικό ρόδι για τους προφανείς λόγους.

Και οι τρεις μίλησαν αποκλειστικά στον SKAI.GR στα βίντεο που ακολουθούν.

