Survivor: Η τελευταία μονομαχία πριν το ατομικό -Δείτε το trailer

Η νίκη των Μπλε στο έπαθλο επικοινωνίας τους έδωσε τη δυνατότητα να μιλήσουν τηλεφωνικά με τους δικούς τους ανθρώπους. Οι Μπλε επέλεξαν σε αυτό το έπαθλο να πάρουν μαζί τους την Κατερίνα, μετά από παρότρυνση της Δώρας.
Απόψε, ο Χριστόφορος Ταξίδης, ο Γιώργος Γκιουλέκας και η Δώρα Νικολή μπαίνουν στο στίβο μάχης για την τελευταία μονομαχία πριν το Survivor περάσει στη φάση των ατομικών αγωνισμάτων.
Ποιοι θα καταφέρουν να περάσουν στην πεντάδα φτάνοντας πιο κοντά στο όνειρο του τελικού και ποιος ή ποια Survivor θα πάρει το δρόμο της επιστροφής;
SURVIVOR
Κυριακή έως Πέμπτη
στις 21.00 στον ΣΚΑΪ
