Tom Hardy: Ενδιαφέρεται για το spin-off του «Peaky Blinders»

Ο Τομ Χάρντι αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να πρωταγωνιστήσει στην επερχόμενη ταινία spin-off του αστυνομικού δράματος εποχής του BBC, «Peaky Blinders».

Η σειρά, στην οποία πρωταγωνίστησε ο βραβευμένος με Όσκαρ Κίλιαν Μέρφι ως γκάνγκστερ και επιχειρηματίας Τόμι Σέλμπι, ολοκληρώθηκε το 2022 μετά από έξι σεζόν. Ο δημιουργός, Στίβεν Νάιτ, έχει έκτοτε διακηρύξει ότι θέλει να ολοκληρώσει την ιστορία σε επόμενη ταινία αντί για έβδομη σεζόν.

Ο Χάρντι υποδύθηκε τον Άλφι Σόλομονς στη βραβευμένη για Bafta, τον αρχηγό μιας συμμορίας με έδρα το Κάμντεν Τάουν. Αν και το καστ για την επερχόμενη ταινία δεν έχει ανακοινωθεί, ο Νάιτ επιβεβαίωσε ότι ο Μέρφι θα είναι ξανά στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Τώρα, ο Τομ Χάρντι σε συνέντευξή του στο Sky News άφησε να εννοηθεί ότι θα εμφανιστεί στην ταινία.

«Εκατό τοις εκατό, ο Άλφι θα κάνει σίγουρα μια εμφάνιση, αλλά δεν ξέρω πότε» είπε.

Το Netflix επιβεβαίωσε την είδηση ότι θα υπάρξει ταινία σε ανάρτηση στο X/Twitter νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

«Ο Τόμας Σέλμπι επιστρέφει. Μια ταινία "Peaky Blinders" με πρωταγωνιστή τον Κίλιαν Μέρφι έρχεται στο Netflix» ανακοινώθηκε από την πλατφόρμα streaming μαζί με μια φωτογραφία του σεναρίου της ταινίας.

Το σενάριο της ταινίας που δεν έχει τίτλο προς το παρόν έχει γραφτεί από τον Νάιτ και θα σκηνοθετηθεί από τον Τομ Χάρπερ, σκηνοθέτη αρκετών επεισοδίων της πρώτης σεζόν της σειράς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

