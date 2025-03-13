Εύη Βατίδου: Το ξέσπασμα στο Instagram - «Κάποιοι έχετε προσωπική εμπάθεια»

Mετά τον θάνατο του πρώην συζύγου της και πατέρα των παιδιών της, Αλέξη Κούγια, τόσο η ίδια, όσο και ο γιος της Χρίστος και η κόρη της Μάιρα, έχουν δει τον εαυτό τους να πρωταγωνιστεί τόσο σε θέματα τηλεοπτικών εκπομπών, όσο και σε δημοσιεύματα.

Για τη σχέση τους, για την περιουσία για το αν υπάρχει ή όχι διαθήκη και που θα καταλήξουν αυτά για τα οποία είχε δηλώσει επίσημα ο ίδιος κάποια πράγματα. Κι ενώ σύσσωμη η οικογένεια δίνει μάχη να τερματίσει όπου είναι εφικτό προσωπικές δικαστικές κόντρες που είχε ανοιχτές ο γνωστός και πετυχημένος ποινικολόγος, ακούν να λένε όλοι το μακρύ και το κοντό τους.

Μετά τον Χρίστο Κούγια που παίρνει εδώ και μέρες ανοιχτά θέση στα Social Media για πολλά από αυτά που ακούγονται και γράφονται και η Εύη Βατίδου ξέσπασε:

«Προς τις γνωστές καρικατούρες που παλεύουν να βρουν νόημα στη ζωή τους ρίχνοντας λάσπη. Η πραγματική πρόθεσή τους, μιλώντας για εμένα χωρίς την συναίνεσή μου, είναι διότι κρίνουν από τον εαυτό τους ή τον τρόπο σκέψης τους. Εξυπηρετούν την ατζέντα τους για να καλύψουν τις δικές τους ανασφάλειες.

Κάποιοι έχετε προσωπική εμπάθεια, πρόθεση να με εκθέσετε ή να με βλάψετε ακόμη και να επηρεάσετε τον κόσμο ώστε να χαλάσει η εικόνα μου κάτι που έχετε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν. Σας υπενθυμίζω ότι έχω επιλεκτική ευαισθησία!».

