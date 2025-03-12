Τι πραγματικά συμβαίνει με το Reboot της σειράς Harry Potter;

Η ανακοίνωση έγινε την άνοιξη του 2023: Harry Potter επιστρέφει – αλλά αυτή τη φορά στην τηλεόραση! Η νέα σειρά της HBO θα είναι μια πιστή μεταφορά των επτά βιβλίων της J.K. Rowling, με μια ολοκαίνουργια παραγωγή και ένα φρέσκο cast.

Το project συζητιόταν από το 2019, με διάφορες ιδέες για prequels και sequels, αλλά τελικά όλα αυτά εγκαταλείφθηκαν. Το 2021, ο David Zaslav (CEO της Warner Bros.) επισκέφθηκε τη Rowling στο Λονδίνο για να συζητήσουν πιθανές τηλεοπτικές προσαρμογές. Όμως, μέχρι τον Μάρτιο του 2023, δεν είχε γίνει τίποτα επίσημο.

Τότε ήταν που η Warner Bros. έκλεισε συμφωνία με τη Rowling, η οποία θα έχει ενεργό ρόλο στη δημιουργική διαδικασία. Τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς, ήρθε και η επιβεβαίωση: Η σειρά θα ακολουθεί πιστά τα βιβλία, με επτά σεζόν (μία για κάθε βιβλίο) και δέκα επεισόδια ανά σεζόν. Αν όλα πάνε καλά, η πρεμιέρα θα γίνει στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027.

Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2024, το casting δεν είχε προχωρήσει, με τους ρόλους των Harry, Ron και Hermione να αναζητούνται ακόμα. Τον Οκτώβριο, άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες ότι κάτι κινείται, αλλά πόσο αλήθεια είναι αυτό;

Ποιοι θα πρωταγωνιστήσουν;

Οι φήμες για το casting της νέας τηλεοπτικής σειράς Harry Potter δίνουν και παίρνουν. Ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί οι ηθοποιοί που θα υποδυθούν τους Harry, Ron και Hermione, αλλά περισσότερα από 32.000 παιδιά έστειλαν audition tapes για να διεκδικήσουν αυτούς τους ρόλους.

Τον Οκτώβριο του 2024, εμφανίστηκε μια υποτιθέμενη λίστα ηθοποιών, που περιλάμβανε:

Toby Woolf ως Harry Potter

Joshua Pickering ως Ron Weasley

Bronte Carmichael ως Hermione Granger

Lesley Manville ως Minerva McGonagall

Peter Capaldi ως Albus Dumbledore

Kristian Nairn ως Rubeus Hagrid

Angus Imrie ως Professor Quirrell

Edward Bluemel ως Professor Snape

Lucy Davis ως Aunt Petunia

Jamie Campbell Bower ως Lord Voldemort

Είναι αλήθεια ή απλά φήμες; Η HBO αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ έχουν προκύψει και νεότερες εξελίξεις.

Οι νεότερες φήμες για το cast

Ο Βρετανός ηθοποιός Paapa Essiedu φημολογείται ότι βρίσκεται σε τελικές διαπραγματεύσεις για τον ρόλο του Professor Snape, που αρχικά είχε ενσαρκώσει ο αξέχαστος Alan Rickman. Η επιλογή του έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις, καθώς πολλοί φαν θεωρούν ότι ο ηθοποιός είναι πολύ γοητευτικός για να παίξει τον Snape, ο οποίος περιγράφεται στα βιβλία ως «λαδωμένος» και «ωχρός».

Επιπλέον, υπάρχει και το ζήτημα των σκηνών flashback, όπου ο James Potter και οι Marauders εκφοβίζουν τον νεαρό Snape στη δεκαετία του ’70 – κάτι που πολλοί θεωρούν προβληματικό αν ο χαρακτήρας ερμηνεύεται από έναν μαύρο ηθοποιό.

Εν τω μεταξύ, η Αγγλίδα ηθοποιός Janet McTeer είναι επίσης σε τελικές συζητήσεις για τον ρόλο της Minerva McGonagall, που στην original σειρά ταινιών είχε παίξει η αείμνηστη Dame Maggie Smith.

Αν και αρχικά ο Βρετανός Mark Rylance φερόταν να είναι η πρώτη επιλογή για τον ρόλο του Albus Dumbledore, τελικά φαίνεται πως αυτός θα δοθεί στον Αμερικανό John Lithgow. Ο ίδιος αποκάλυψε στο Screen Rant ότι δέχτηκε το τηλεφώνημα για τη δουλειά ενώ βρισκόταν στο Sundance Film Festival. «Δεν ήταν εύκολη απόφαση, γιατί ξέρω ότι θα με καθορίσει για το τελευταίο κεφάλαιο της ζωής μου, φοβάμαι», είπε. «Αλλά είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Κάποιοι εξαιρετικοί άνθρωποι ξαναστρέφουν την προσοχή τους στο Harry Potter. Αυτός είναι και ο λόγος που ήταν τόσο δύσκολη η απόφαση. Θα είμαι περίπου 87 χρονών στο wrap party, αλλά είπα το ναι.»

Πότε θα βγει η νέα σειρά Harry Potter;

Η νέα τηλεοπτική σειρά Harry Potter αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στα τέλη του 2026 ή το 2027.

«Καθώς προχωράμε προς το 2026 και το 2027, ξεκινάμε ένα 10ετές ταξίδι με τη σειρά Harry Potter, το οποίο μας γεμίζει ενθουσιασμό», δήλωσε πρόσφατα ο Warner Bros. exec JB Perrette.

Στις ΗΠΑ, η σειρά θα προβάλλεται από το HBO, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο (και πιθανότατα στην Ελλάδα) θα μεταδίδεται από το Sky.

Ωστόσο, πριν από την πρεμιέρα, η σειρά πρέπει πρώτα να γυριστεί – και με το casting ακόμα ανοιχτό, φαίνεται ότι θα χρειαστεί λίγος καιρός ακόμα. Όταν ξεκινήσουν τα γυρίσματα, θα γίνουν στα Warner Bros. Studio Leavesden στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου έχουν γυριστεί παραγωγές όπως:

Barbie (2023)

Mickey 17 (αναμένεται το 2025)

The Batman (2022)

Wicked (2024)

Καθώς και οι original Harry Potter ταινίες!

Η μαγεία ξαναρχίζει... αλλά θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα!

