Με μια κίνηση που αιφνιδίασε τους θαυμαστές του και τo Xόλιγουντ, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο εμβληματικός ηθοποιός και σκηνοθέτης, επέστρεψε στη μικρή οθόνη. Μετά από μια εξαετή παύση από την υποκριτική, ο Ρέντφορντ έκανε μια σύντομη αλλά αξιομνημόνευτη εμφάνιση στην πρεμιέρα της τρίτης σεζόν του γουέστερν θρίλερ «Dark Winds».

«Ποτέ δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να φτάσω σε ένα σημείο στη ζωή μου όπου θα γνώριζα τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, πόσο μάλλον να συμμετέχω σε μια σκηνή μαζί του», δήλωσε ο πρωταγωνιστής και εκτελεστικός παραγωγός του «Dark Winds», Ζαν ΜακΚλάρνον, στο Vulture λίγο πριν από την πρεμιέρα της 3ης σεζόν.

Seis años después de su última aparición, Robert Redford vuelve a la pantalla con 88 años en esta serie. Y lo hace con un mensaje para George R. R. Martin https://t.co/4exz5nFa93 — EL PAÍS (@el_pais) March 12, 2025

Ο θρυλικός ηθοποιός υποδύθηκε έναν κρατούμενο μαζί με τον συγγραφέα του «Game of Thrones», Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν. Τα γυρίσματα έγιναν κεκλεισμένων των θυρών, κατόπιν αιτήματος του Ρέντφορντ.

Ο σκηνοθέτης Κρις Ερ αποκάλυψε ότι το cameo του Ρέντφορντ ήταν κάτι που συζητιόταν από την πρώτη σεζόν της σειράς, ενώ ο showrunner Τζον Βιρτ ανέφερε: «Ποτέ δεν ήμουν πραγματικά σίγουρος ότι θα συνέβαινε μέχρι που έγινε».

Παρά το γεγονός ότι ο σταρ διανύει την όγδοη δεκαετία της ζωής του εξακολουθεί να έχει πάθος με την υποκριτική, ενώ βρίσκεται στη δημοφιλή σειρά από το 2022, ως εκτελεστικός παραγωγός. Η προηγούμενη εμφάνιση του σταρ στη μεγάλη οθόνη ήταν το 2019, όταν επανέλαβε τον ρόλο του πρώην διευθυντή της οργάνωσης S.H.I.E.L.D., Alexander Pierce στην ταινία «Avengers: Endgame».

