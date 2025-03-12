Λίλα Μπακλέση: «Συνειδητοποίησα ότι βίωνα κακοποιητική σχέση γύρω στους 6 μήνες»

H Λίλα Μπακλέση έμαθε να κάνει υγιείς σχέσεις -ίσως- με τον δύσκολο τρόπο. Έμαθε, επίσης, ότι τα «καλά» παιδιά δεν είναι καθόλου βαρετά. Και για όλα αυτά μίλησε στο podcast της Ναταλίας Αργυράκη.

Η ηθοποιός έκανε πολλά χρόνια για να συνειδητοποιήσει τις πληγές του παρελθόντος. Ήταν η πρώτη της σχέση όπως είπε.

«Έχω υπάρξει σε κακοποιητική σχέση. Το πιο δύσκολο είναι ότι δεν το λες σε κανέναν, δεν το παραδέχεσαι στον εαυτό σου γιατί σημαίνει ότι ακυρώνεις τον εαυτό σου και την επιλογή σου και δεν το λες γιατί κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει. Ούσα δυναμική γυναίκα, έχεις τρομερές ενοχές και όταν βγαίνεις από αυτό. Επίσης υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα γιατί είναι ένας μηχανισμός προστασίας, δεν θυμάσαι. Μπορεί να θυμηθείς πράγματα μετά από 10 χρόνια. Αν κάνεις δουλειά με τον εαυτό σου μπορείς να προχωρήσεις και να κάνεις υγιείς σχέσης. Ήταν η πρώτη μου σχέση. Μιλάμε για κακοποίηση όλων των ειδών.

Αισθάνεσαι ότι έχεις άδικο, ότι εσύ φταις για όλα. Η λεκτική κακοποίηση είναι πα΄ρα πολύ ύπουλη. Η σωματική είναι ένα καμπανάκι.

Δε μιλάμε για μια γυναίκα παντρεμένη με παιδιά χωρίς δουλειά που είναι πολύ δύσκολο να φύγει. Γυναίκες φεύγουν και πάνε σε άλλη πόλη και τις βρίσκουν και τις σκοτώνουν.

Συνειδητοποίησα ότι βίωνα κακοποιητική σχέση γύρω στους 6 μήνες. Αλλά το θυμήθηκα μετά από 8-9 χρόνια. Είναι ένας μηχανισμός προστασίας και άμυνας. Το συζήτησα λίγο και το προσπέρασα. Μετά από κάποια χρόνια ήμουν με μια πολύ καλή μου φίλη και κάπως μέσα σε μια συζήτηση με μια φίλη ήρθαν όλα στο μυαλό μου και μετά από αρκετό διάστημα έκανα ψυχοθεραπεία. Το τρομερό είναι ότι αν το πεις σε 5 φίλες σου θα βρεις και άλλες που το έχουν ζήσει και σε πολλές δυναμικές γυναίκες» είπε η ηθοποιός.

Όπως εξήγησε, μετά στις σχέσεις της έκανε «αλλαγή καριέρας». «Πιο παλιά άρεσε το δράμα και ότι βαριέμαι τους καλούς ανθρώπους. Δεν βαριέμαι καθόλου τα καλά παιδιά. Είναι ωραιότατα, περνάω φανταστικά, μπορώ να πάω τις εκδρομές μου, να κάνω παρέα με τους φίλους μου και να μην έχω στρες με ποιον είμαι και αυτούς τους ανθρώπους θέλω να έχω στη ζωή μου. Αν τα βαριέσαι τα καλά παιδιά κάπως πρέπει να το ψάξεις. Δε λέω να ζούμε βαρετές ζωές αλλά μια χαρά είναι η βαρετή ζωή. Μπορεί να υπάρχει "καύλα" και στις ήρεμες σχέσεις» ανέφερε.

