Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Η Εβελίνα Λυκούδη, μετά την οικειοθελή αποχώρησή της από το Survivor, μιλά στο skai.gr και αποκαλύπτει αν μετανιώνει για την απόφασή της να αποχωρήσει, τι έμαθε για τον εαυτό της μέσα από αυτή τη δυνατή εμπειρία και πώς την άλλαξε η συμμετοχή της στο παιχνίδι.

Παράλληλα, σχολιάζει πώς βλέπει πλέον τη στρατηγική των «Αθηναίων» και των Επαρχιωτών, ποιο μήνυμα θα ήθελε να στείλει στους πρώην συμπαίκτες της, αλλά και πώς ερμηνεύει τον διχασμό στην ομάδα των Επαρχιωτών!

Δείτε όλα όσα αποκάλυψε:

Πηγή: skai.gr

