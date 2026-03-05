Στη Χαλκίδα βρίσκεται από χθες ο Μπραντ Πιτ, συνεχίζοντας τα γυρίσματα της νέας του ταινίας με τίτλο "The Riders" στην Εύβοια.

Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται στον ΟΣΕ Χαλκίδας, ο οποίος έχει μεταμορφωθεί σε ένα εντυπωσιακό κινηματογραφικό πλατό της δεκαετίας του '80.

Στα αποκλειστικά πλάνα που εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ, ο χολιγουντιανός σταρ βγαίνει από το κτίριο φορώντας το «ίδιο μπουφάν» που φορούσε και στα γυρίσματα στην Ύδρα. Εμφανώς κουρασμένος, χαμογελάει στους δημοσιογράφους και χαιρετά τις κάμερες, πριν επιβιβαστεί σε ένα μαύρο τζιπ και αποχωρήσει.

Ο Μπραντ Πιτ έφτασε στη Χαλκίδα με θαλαμηγό, που έπιασε λιμάνι μπροστά στον σταθμό των τρένων του ΟΣΕ λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Η ελληνική εταιρεία παραγωγής ολοκλήρωσε το πρώτο στάδιο των προετοιμασιών την Τετάρτη, με τα φορτηγά που μετέφεραν τον εξοπλισμό να αποχωρούν από τον σιδηροδρομικό σταθμό αργά το βράδυ, αφού παρέμειναν εκεί από νωρίς το πρωί για να στήσουν το σκηνικό.

Τα γυρίσματα της ταινίας γίνονται στον εσωτερικό και τον προαύλιο χώρο του κτιρίου και θα διαρκέσουν από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το πρόγραμμα της παραγωγής, ο διάσημος ηθοποιός θα πάει στη Νέα Μάρκη, για τις τελευταίες σκηνές της ταινίας που γυρίζονται στην Ελλάδα.

