Μόλις λίγες ώρες απομένουν μέχρι τον αυριανό Τελικό της Eurovision 2025, όπου 26 χώρες – ανάμεσά τους και η Ελλάδα με την Κλαυδία και την «Αστερομάτα» – θα διεκδικήσουν τη νίκη.
Οι ψήφοι των επιτροπών θα καθορίσουν το 49,4% του τελικού αποτελέσματος, ενώ το υπόλοιπο 50,6% θα προκύψει από την ψήφο του τηλεοπτικού κοινού το βράδυ του Σαββάτου.
Σε μια χρονιά με μεγάλο ανταγωνισμό και απρόβλεπτες εξελίξεις, οι στοιχηματικές εταιρείες πέτυχαν σε ποσοστό 80% τις χώρες που προκρίθηκαν στον τελικό, τόσο από τον πρώτο όσο και από τον δεύτερο ημιτελικό.
Τώρα, «δίνουν» την πρώτη δεκάδα και δείχνουν τον νικητή - που σταθερά είναι στην κορυφή από την πρώτη ημέρα που παρουσιάστηκε το τραγούδι.
Το απόλυτο φαβορί, μετά και την παρουσίαση όλων των συμμετοχών, είναι η Σουηδία και ακολουθεί σε απόσταση αναπνοή η Αυστρία.
Σύμφωνα με τις στοιχηματικές αποδόσεις, η Ελλάδα – παρά τη συγκλονιστική εμφάνιση της Κλαυδίας - δε φαίνεται να περνάει καν στη δεκάδα – τη δίνουν στη 17η θέση.
Ωστόσο, σύμφωνα με το OGAE Greece, η αποστολή μας έχει ανέβει αρκετές θέσεις, από την 22η στην οποία τη συναντούσαμε μέχρι πρότινος.
Στον τελικό του Σαββάτου, από τις 26 συμμετοχές, η Ελλάδα θα εμφανιστεί στην 17η θέση, στη μέση σχεδόν της βραδιάς.
