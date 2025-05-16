Δόθηκε στη δημοσιότητα από την EBU, η ακριβής σειρά εμφάνισης των χωρών που πήραν την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό της Eurovision, αύριο, Σάββατο - ανάμεσά τους και η Κλαυδία με την Αστερομάτα.

Το show θα ανοίξει η Νορβηγία, ενώ τη βραδιά θα κλείσουν οι Shkodra Elektronike για λογαριασμό της Αλβανίας.

Από τις 26 συμμετοχές, η Ελλάδα θα εμφανιστεί στην 17η θέση, στη μέση σχεδόν της βραδιάς.

1. Νορβηγία

2. Λουξεμβούργο

3. Εσθονία

4. Ισραήλ

5. Λιθουανία

6. Ισπανία

7. Ουκρανία

8. Ηνωμένο Βασίλειο

9. Αυστρία

10. Ισλανδία

11. Λετονία

12. Ολλανδία

13. Φινλανδία

14. Ιταλία

15. Πολωνία

16. Γερμανία

17. Ελλάδα

18. Αρμενία

19. Ελβετία

20. Μάλτα

21. Πορτογαλία

22. Δανία

23. Σουηδία

24. Γαλλία

25. Άγιος Μαρίνος

26. Αλβανία



Η τελική σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι 26 χώρες καθορίζεται -αποκλειστικά- από τους παραγωγούς του show. Αυτό συμβαίνει με σκοπό τη καλύτερη ροή του τελικού, δηλαδή να αποφευχθούν συνεχόμενες συμμετοχές ίδιου μουσικού στυλ κτλ.

Ο Τελικός θα μεταδοθεί στην Ελλάδα ζωντανά από την ΕΡΤ το Σάββατο, 17 Μαΐου, στις 22:00 ώρα Ελλάδος.

Πηγή: skai.gr

